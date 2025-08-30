Hombre gana $1 millón en Powerball por error: esto pasó

A menudo cometemos pequeños errores que, con el tiempo, se vuelven historias que parecen sacadas de un guion de película. Desde olvidar una fecha importante hasta comprar algo por accidente, esos deslices cotidianos pueden generar consecuencias inesperadas. Sin embargo, pocas veces esos errores llevan a una recompensa millonaria. Eso fue lo que le ocurrió a un hombre, quien, por un simple olvido, terminó ganando $1 millón de dólares en la lotería Powerball.

El hombre, originario del condado de Prince George’s, en Maryland, se encontraba en el A-1 Laundromat, una lavandería de Riverdale, el 18 de agosto. En ese momento, no lograba recordar si ya había comprado un boleto para el sorteo del Powerball programado para el 20 de agosto, comentó a los funcionarios de la Lotería de Maryland. Un pequeño olvido que podría haber quedado en nada, pero que terminó siendo el principio de una historia increíble.

Decidido a no arriesgarse, compró un nuevo boleto, esta vez con la opción Double Play, que le permitiría participar en un segundo sorteo con los mismos números. Lo que el hombre no sabía es que este simple paso le haría ganar $500,000 dólares en el sorteo de Double Play.

Curiosamente, en ese momento él no estaba en casa, sino fuera de la ciudad. Y, cuando regresó a su hogar, la sorpresa fue aún mayor.

Al revisar su otro boleto, que había comprado previamente en una estación de servicio Exxon de Landover Hills, el hombre descubrió que había adquirido un billete idéntico para el mismo sorteo. En ese momento, la magnitud de su buena suerte lo dejó sin palabras. ¡Había ganado dos veces! El total de sus premios sumaba $1 millón de dólares.

El hombre no dudó en compartir la noticia con su esposa, quien, seguramente, no podía creer lo que oía.

“Mirarla a los ojos y decirle que había ganado $500,000 dólares fue algo increíble. Pero decirle que el premio era de un millón… fue realmente asombroso”, aseguró el hombre que permaneció en el anonimato.

Ahora, con $1 millón de dólares en sus manos, el hombre planea usar el dinero para ayudar a sus hijos y nietos. Además, no pierde la esperanza de que su suerte continúe.

“Eso fue Powerball. Tal vez Mega Millions está esperando”, expresó, lleno de confianza.

Su tono optimista sugiere que, quizás, esta no sea la última vez que su suerte lo acompañe en el camino de las loterías.

Este increíble suceso demuestra que, aunque los errores son parte de la vida diaria, algunos pueden traer consigo recompensas sorprendentes. A veces, no recordamos si hemos hecho algo o no, pero en el caso de este hombre de Maryland, un simple olvido se convirtió en una victoria que cambiará su vida.

