Powerball: quiénes no pueden jugar por los $1,700 millones

El premio mayor de Powerball sigue creciendo y ya alcanzó los $1,700 millones de dólares, después de que nadie acertara la combinación ganadora del sorteo del miércoles 3 de septiembre. Este bote colosal, que ofrece una opción en efectivo de $770.3 millones de dólares, se ha convertido en el tercer más alto en la historia del juego en Estados Unidos.

A medida que la expectativa crece entre millones de jugadores, vale la pena recordar que no todos los habitantes del país pueden participar. A pesar de que Powerball está disponible en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes, aún hay cinco jurisdicciones donde jugar sigue prohibido.

El premio de $1,700 millones de dólares se ha convertido en el tercero más grande en la historia de Powerball. Este jackpot solo ha sido superado dos veces: por el récord de $2,040 millones de dólares ganados el 7 de noviembre de 2022 y por los $1,765 millones de dólares del 11 de octubre de 2023, ambos premios obtenidos en California.

En el sorteo del pasado 3 de septiembre, los números ganadores fueron: 3, 16, 29, 61, 69 y el Powerball 22, con el Power Play 2x.

Aunque no hubo ganadores del premio mayor, sí se registraron:

11 boletos que acertaron las cinco bolas blancas y ganaron $1 millón de dólares cada uno.

y ganaron $1 millón de dólares cada uno. 4 jugadores que con la opción Power Play duplicaron ese monto a $2 millones de dólares.

117 boletos con premio de $50,000 dólares , al acertar cuatro bolas blancas más el Powerball.

, al acertar cuatro bolas blancas más el Powerball. 36 boletos que sumaron $100,000 dólares al añadir Power Play a esa misma combinación.

¿En qué estados no se puede jugar Powerball?

De acuerdo con World Population Review, un sitio de análisis demográfico y estadístico, Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah continúan siendo los únicos estados fuera del sistema Powerball en 2025. Las razones detrás de esta exclusión varían entre creencias religiosas, posturas legales y decisiones económicas o políticas.

En Utah, por ejemplo, el peso de la religión mormona ha impedido la legalización de cualquier tipo de apuestas.

Hawái mantiene una prohibición total de juegos de azar, pese a varios intentos de cambiar la ley.

En Nevada, la lotería está vetada desde hace más de 50 años para proteger el dominio de los casinos.

Alabama ha resistido legalizarla por motivos religiosos, aunque ha habido propuestas de referéndum.

En Alaska, la baja densidad poblacional es el argumento principal para no instaurar una lotería estatal.

¿Puede jugar un inmigrante o turista?

Una de las preguntas frecuentes es si un turista o persona sin papeles puede ganar Powerball. La respuesta es sí: no es necesario ser ciudadano ni residente legal. Solo se debe comprar el boleto en un estado participante y cumplir con la edad mínima legal.

Eso sí, los premios están sujetos a impuestos federales y estatales, y las autoridades fiscales pueden retener parte del dinero, dependiendo del estatus migratorio del ganador.

De hecho, han existido casos documentados de inmigrantes que casi pierden su premio por no poder demostrar que compraron el boleto legalmente o por intentar cobrarlo a nombre de terceros. Verifica siempre las condiciones de la lotería oficial y guarda tu ticket en un lugar seguro.

Cómo se juega Powerball y cuándo son los sorteos

Participar es sencillo. El jugador debe elegir cinco números del 1 al 69 y un número adicional, el Powerball, entre el 1 y el 26. Esto puede hacerse manualmente o dejar que la máquina seleccione los números al azar.

Cada jugada cuesta $2 dólares, pero se puede añadir la opción Power Play por $1 dólar extra, lo que permite multiplicar las ganancias secundarias por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces. En Idaho y Montana, Power Play está incluido por defecto, y el costo mínimo es $3 dólares.

Los sorteos de Powerball se celebran tres veces por semana: lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p. m. ET, desde el estudio de sorteos de la Lotería de Florida en Tallahassee.

Jugar Powerball puede ser emocionante, pero también implica responsabilidad. Asegúrate de comprar tu boleto en puntos de venta autorizados dentro de los estados habilitados y nunca compartas tus datos personales en sitios no oficiales. Un error puede costarte millones.

