Mujer gana demanda a la Lotería de Texas y recibe su premio de $83.5 millones

Después de seis meses de incertidumbre y una batalla legal sin precedentes, Kristen Moriarty, la mujer que ganó $83.5 millones de dólares en el sorteo del Lotto Texas del 17 de febrero de 2025, finalmente recibió su premio. El caso, que desató una fuerte polémica en torno al uso de aplicaciones móviles para comprar boletos, culminó con un acuerdo legal que obligó a la Comisión de la Lotería de Texas a reconocer su derecho como ganadora legítima.

Moriarty había adquirido su boleto a través de Jackpocket, una app que actúa como intermediaria entre el jugador y minoristas físicos autorizados. Aunque este método había sido aceptado anteriormente por la propia Comisión, todo cambió tras su premio millonario.

A los pocos días del sorteo, la Comisión detuvo el pago alegando dudas sobre la legalidad del proceso de compra, lo que derivó en una investigación impulsada por el gobernador Greg Abbott y el vicegobernador Dan Patrick.

Durante el proceso, la ganadora, quien es viuda y madre de dos hijos, aseguró haber seguido todas las reglas del sistema.

“Solo soy una ciudadana común que decidió jugar a la lotería… Si permites que alguien juegue bajo tus reglas y luego te niegas a pagarle cuando gana, ¿quién confiará en la Lotería de Texas?”, afirmó su abogado, Randy Howry, quien sostuvo que su clienta fue tratada injustamente desde el inicio.

La controversia tomó fuerza cuando se reveló que la Comisión había aceptado el boleto como válido, pero se negaba a liberar los fondos, aparentemente por presiones políticas y la intención de modificar las reglas luego del sorteo.

La justificación oficial fue que los “couriers” o servicios de mensajería como Jackpocket “no están regulados” y su funcionamiento debía ser prohibido. De hecho, el 29 de abril de 2025, la Comisión votó para prohibir su participación en futuros sorteos.

Este tipo de compras no era ilegal al momento del sorteo. Sin embargo, el exdirector ejecutivo de la Comisión, Ryan Mindell, declaró que tales servicios comprometían la integridad del sistema. Aun así, el propio organismo reconoció que Moriarty era la portadora legítima del boleto y nunca presentó evidencia de fraude.

La demanda presentada en mayo por el bufete Howry, Breen & Herman, LLP denunció que los cambios en las reglas no podían aplicarse retroactivamente.

“La Comisión no puede cambiar las reglas después del sorteo”, argumentó el equipo legal. También aseguraron que la negación del premio respondía a una campaña de desprestigio más que a un procedimiento legítimo.

Finalmente, el 5 de agosto, la Lotería de Texas anunció que el litigio había sido resuelto y que el pago sería procesado. Moriarty recibirá $45.8 millones de dólares en un solo pago, antes de impuestos, como parte del acuerdo final.

En un comunicado de prensa, el bufete de abogados de Howry dijo que “el sistema de justicia civil era la única manera de corregir este error”.

“Seis meses después”, añadieron, “con una pérdida considerable, tanto financiera como emocional, la demanda y la justicia civil obligaron a la Comisión de Lotería a hacer lo correcto: pagarle al ganador”.

El caso de Moriarty es un precedente importante en torno a la regulación del juego digital y el rol de las aplicaciones móviles en los sorteos estatales.

Además, ha provocado que el estado de Texas reconsidere la estructura administrativa de su lotería. Según medios locales, la Comisión de la Lotería será disuelta en septiembre, con sus funciones trasladadas a otra dependencia gubernamental.

