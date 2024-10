¿Puedo ganar Powerball y Mega Millions si soy extranjero y no estoy en EE.UU.?

Si alguna vez has soñado con vivir el sueño americano a través de las loterías de EE.UU., puede que te estés preguntando: ¿es posible ganar Powerball o Mega Millions siendo extranjero y sin estar en el país? La respuesta es un sí; solo que debes aprender cómo hacerlo.

Primero, es importante aclarar que no necesitas estar físicamente en EE.UU. para jugar. Puedes participar en Powerball y Mega Millions desde cualquier lugar del mundo. A través de plataformas en línea como theLotter, puedes apostar por los números ganadores sin necesidad de comprar boletos físicos o digitales. Esto simplifica enormemente el proceso para los extranjeros.

Para ganar, un turista o un extranjero puede seguir el mismo procedimiento que un residente. Primero, verifica los números ganadores, ya sea en línea o en un punto de venta oficial.

Si eres afortunado y tus números coinciden, puedes reclamar tu premio. Dependiendo de la regulación estatal, tendrás entre 90 y 180 días para hacerlo.

Es recomendable que, si has jugado y ganas, permanezcas en EE.UU. hasta que cobres el premio. Esto se debe a que algunos boletos pueden perder su validez al cruzar la frontera. Sin embargo, si utilizas servicios como theLotter, no tendrás que preocuparte por esto, ya que no necesitas boletos físicos.

La verificación de identidad es sencilla. No necesitas ser ciudadano estadounidense ni residir en el país. Simplemente, debes ser mayor de edad y tener un documento de identidad válido. Esto significa que cualquier persona mayor de edad puede participar y reclamar sus premios sin complicaciones adicionales.

¿Se puede participar sin estar en EE.UU.?

La normativa es clara: “No tiene que ser ciudadano estadounidense o residente en Estados Unidos para jugar a Powerball”, según la página oficial de Powerball. Esto significa que cualquier persona, ya sea turista o residente en el extranjero, puede participar en esta lotería.

“No tienen que tener un número de seguro social (sic)”, comentó el licenciado Álex Gálvez, abogado experto en migración, al sitio The Lotter. “El gobierno lo que quiere es que paguen los impuestos del premio”.

Este enfoque ha permitido que muchas personas, incluidos inmigrantes indocumentados, puedan jugar y ganar sin temor a represalias.

¿Cómo participar en la lotería sin viajar Estados Unidos?

Si deseas participar en la lotería sin tener que viajar, la opción más sencilla es jugar en línea a través de plataformas autorizadas. A través de servicios como theLotter, puedes seleccionar tus números y, si ganas, recibir el dinero directamente en tu cuenta.

El proceso es seguro y cumple con todas las regulaciones necesarias. Puedes jugar a las loterías de EE.UU. sin preocuparte por estar en el país o por tener un boleto físico. Esto abre la puerta a muchas oportunidades para quienes buscan hacer realidad sus sueños a través de la lotería.

Requisitos fiscales y de anonimato

Es importante destacar que, al ganar, los no residentes deben pagar impuestos sobre sus premios. Las tasas varían entre el 30% y el 40%, en comparación con el 25% al 35% que pagan los residentes. Sin embargo, los premios menores a $600 dólares están exentos de impuestos.

Algunos estados, como Delaware y Texas, permiten a los ganadores permanecer anónimos, lo que podría ser una ventaja para quienes deseen evitar la atención pública. En otros estados, los ganadores deben hacer pública su identidad, aunque a veces lo hacen a través de representantes.

Historias de ganadores extranjeros

Existen numerosos casos de extranjeros que han ganado la lotería en EE.UU. Richard Wahl y su esposa mexicana ganaron $533 millones de dólares en Mega Millions. También está la historia de Inés Sánchez y Pedro Quezada, quienes se llevaron $338 millones de dólares en Powerball. Ambos son ejemplos de que el sueño americano puede hacerse realidad, incluso para quienes no son residentes.

Tayeb Souami, un inmigrante de África, ganó $315 millones de dólares en Mega Millions después de trabajar en EE.UU. durante más de dos décadas. Estas historias demuestran que no importa de dónde vengas, siempre hay una oportunidad de ganar.

