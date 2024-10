14 errores que cometes al comprar en Walmart

Walmart es uno de los supermercados más grandes y reconocidos en los Estados Unidos. Con más de 4,600 tiendas, es probable que hayas comprado alimentos allí. Sin embargo, la experiencia de compra puede ser más confusa de lo que parece. Aquí te presentamos 14 errores comunes que puedes estar cometiendo al hacer tus compras en Walmart, para que puedas ahorrar dinero y mejorar tus elecciones.

Error 1: ignorar las marcas propias

Muchos compradores asumen que los productos de marca Great Value son de menor calidad. Sin embargo, esto no siempre es cierto.

“La calidad a menudo es igual o apenas diferente a la de las marcas reconocidas”, según Trae Bodge, experta en compras. Si no pruebas estos productos, podrías estar pagando de más por opciones similares.

Error 2: no verificar descuentos por recogida

Al comprar en línea, es fácil olvidar que puedes obtener descuentos por recoger tus compras en la tienda. Estos descuentos pueden ser pequeños, pero en algunos casos, son significativos. Asegúrate de revisar si el artículo que deseas tiene una oferta de recogida. A veces, recoger tus compras puede ser más beneficioso que optar por la entrega.

Error 3: pasar por alto la marca Marketside

Walmart no solo ofrece Great Value. La marca Marketside, que se enfoca en productos más artesanales, vale la pena considerar. Ofrece opciones frescas y bien valoradas, especialmente en alimentos como hummus y pan. Aunque su precio es un poco más alto, la calidad suele ser superior a la de la línea Great Value.

Error 4: comprar pollo rostizado

Aunque Walmart es un lugar conveniente para muchas compras, su pollo rostizado no es el mejor. Un estudio realizado por Mashed encontró que más de un tercio de los encuestados lo calificaron como el peor. Muchos clientes han mencionado que su pollo es a menudo duro y mal sazonado. Considera comprar pollo en otra tienda para evitar decepciones.

Error 5: no comparar precios

Un error común es asumir que Walmart siempre tiene los mejores precios. Existen otros supermercados, como Aldi, que ofrecen precios competitivos. Utiliza herramientas de comparación de precios en línea para asegurarte de que no estás pagando de más. Verificar precios antes de comprar puede hacer una gran diferencia en tu factura total.

Error 6: comprar alimentos frescos en Walmart

A pesar de su gran selección de productos frescos, la calidad de las frutas y verduras en Walmart puede ser inconsistente. Una encuesta de Mashed reveló que muchos consideran que Walmart tiene la peor calidad de producción entre las grandes cadenas. Para obtener productos de mejor calidad, considera comprar en mercados locales o supermercados que se especialicen en alimentos frescos.

Error 7: no aprovechar las ofertas

Walmart ofrece diversas maneras de ahorrar, pero muchos clientes no las utilizan. Las ofertas Flash y el programa Walmart+ pueden brindarte descuentos adicionales. Si eres un comprador frecuente, considerar este tipo de ofertas podría ahorrarte una buena cantidad de dinero.

Error 8: comprar alimentos orgánicos sin comparar precios

A pesar de ser una opción más saludable, los alimentos orgánicos en Walmart pueden ser sorprendentemente caros. Según un estudio de Consumers’ Checkbook, si reemplazas todos tus productos convencionales por orgánicos en Walmart, podrías pagar un 112% más. Considera alternativas como Aldi o Trader Joe’s para obtener mejores precios.

Error 9: elegir sopas enlatadas de la marca Great Value

Las sopas enlatadas de Walmart pueden estar cargadas de sodio y aditivos artificiales. La sopa de pollo y fideos de Great Value, por ejemplo, contiene casi el 40% de tu ingesta diaria de sodio por porción. Opta por marcas que ofrezcan opciones más saludables y con ingredientes de calidad.

Error 10: comprar mantequilla de maní de Great Value

La mantequilla de maní de la marca Great Value tiene una textura y un sabor que dejan mucho que desear. Su consistencia es a menudo espesa y poco apetecible. Considera invertir en opciones de mejor calidad que no contengan aditivos innecesarios.

Error 11: comprar carne molida en Walmart

Si bien Walmart puede parecer una opción conveniente, su carne molida no siempre es la mejor. A menudo es más cara y de calidad inferior en comparación con otros supermercados. Tiendas como Aldi y Costco ofrecen carne molida más barata y de mejor calidad. La próxima vez que necesites carne molida, busca alternativas en otros lugares.

Error 12: no revisar el pasillo de clearance (liquidación)

Walmart tiene un pasillo de clearance que a menudo se pasa por alto. Este espacio puede contener alimentos que están cerca de su fecha de caducidad, pero que aún son perfectamente comestibles. Busca descuentos en productos no perecederos, especialmente si planeas almacenar algunos de ellos.

Error 13: no utilizar la aplicación de Walmart

La aplicación de Walmart es una herramienta valiosa que muchos compradores ignoran. Te permite buscar precios, hacer listas de compras y acceder a ofertas exclusivas. Además, puedes ganar Walmart Cash, que se puede usar para futuras compras. Aprovecha esta herramienta para hacer que tus compras sean más eficientes.

Error 14: comprar a horas pico

Finalmente, comprar durante horas pico puede afectar tu experiencia de compra. Si puedes, trata de ir a Walmart justo después de que abra. Esto te permitirá encontrar productos frescos y evitar las multitudes. Si no puedes ir temprano, intenta evitar las horas más concurridas como las tardes después del trabajo.

