Cuáles son los beneficios que se obtienen al ser miembro de Walmart Plus

Desde el lanzamiento de Walmart Plus, un programa de membresía que ofrece a sus clientes la posibilidad de ahorrarse tiempo y dinero mientras hacen sus compras ha tenido varios cambios; sin embargo, aquí te contamos cuáles son los beneficios que se obtienen al ser miembro de este sistema.

Probablemente, te estarás preguntando si la membresía de Walmart Plus valdrá la pena, todo dependerá de la frecuencia con la que haga sus compras en la minorista, si es esporádicamente puede que no sea tan necesario, pero, si es con frecuencia la suscripción podría ahorrarle más de $1,300 dólares al año.

Estos son algunos de los beneficios:

Comestibles gratis:

Sí efectivamente, Walmart Plus ofrece a sus clientes tarifas de entrega en comestibles totalmente gratis, este beneficio es válido para las compras mínimas de $35 dólares.

Acceso a promociones especiales:

Ya no tendrás que ir a la tienda para saber cuáles son las promociones que ofrece Walmart, ya que con la suscripción a Walmart Plus tendrás acceso a las promociones especiales mucho antes. No solo eso, también podrás estar enterado de las ofertas de Black Friday, eventos, lanzamientos de productos y mucho más.

Streaming gratuito:

Los miembros de Walmart Plus tienen la posibilidad de una suscripción gratuita a Paramount+, por lo tanto, podrás disfrutar de series, programas de televisión y películas. Asimismo, ofrece 6 meses gratis de Spotity Premium.

Recompensas canjeables:

Walmart Plus ofrece recompensa a sus clientes por lealtad en compras repetidas

Descuento en combustible:

Así es, Walmart Plus le da la opción a sus miembros de ahorrase 10 centavos por galón en combustible. Este beneficio se ofrece para más de 14,000 estaciones de servicio en todo el país. Una genial oportunidad para ahorrarse dinero en gasolina, sobre todo por los constantes aumentos.

Escaneo móvil:

Walmart Plus ofrece la posibilidad de escanear los precios de los productos de manera fácil y rápida, pero no solo eso, estando en una de sus tiendas también podrá usar esta modalidad para hacer los pagos de manera instantánea.

Envío gratis:

Otro de los grandes beneficios que se obtiene con Walmart Plus, es tener envíos gratuitos para sus pedidos, sin tener que hacer una compra mínima.

