Las deportaciones masivas de ICE tienen un alto costo para la economía de Estados Unidos, advierte reporte

La política de deportaciones masivas del presidente Donald Trump están pasando factura a los estadounidenses con el aumento de precios en diversos productos, además de afectaciones en el empleo en diferentes industrias, revela un reporte de America’s Voice.

“El aumento de los controles migratorios está costando cientos de miles de empleos, incluidos los de trabajadores nacidos en Estados Unidos”, señala el reporte titulado ‘End the ICE Tax’ o Terminar con el Impuesto de ICE. “Un análisis de datos de nómina en cientos de ciudades estadounidenses reveló que el aumento de los controles [migratorios] en 2025 provocó la pérdida de aproximadamente 668,000 empleos, de los cuales entre 51,000 y 297,000 correspondían a trabajadores nacidos en Estados Unidos”.

El análisis adelantado a este diario destaca que donde la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realiza operativos, “las economías locales se contraen para todos” los habitantes del condado, ciudad o estado.

Se cita que un estudio de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania comparó operaciones de ICE con datos en tiempo real de afluencia de público y gasto en millones de negocios, donde se confirman las afectaciones a la economía en general a distintos niveles.

“Tras la llegada de la policía [migratoria] a un área metropolitana, el gasto de los consumidores disminuye un 6.2% y la afluencia de público un 2.7% en el promedio de los negocios, semana tras semana”, advierte el reporte. “El impacto es mayor en los pequeños negocios independientes, no muestra signos de disminuir y se mantiene independientemente de la demografía del barrio”.

Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice explicó que las políticas de deportaciones masivas no tienen un costo únicamente para las poblaciones migrantes, sino para todo el país.

“Nosotros hemos dicho que las deportaciones masivas no solamente traen caos y crueldad, y la violación de derechos fundamentales a nuestras comunidades, sino que también son costosas, costosas desde el punto de perspectiva de que nuestro gobierno está está gastando billones de dólares en este esfuerzo”, expuso. “El otro costo, que es lo que se enfoca este informe, es que las deportaciones están contribuyendo al aumento de precios, especialmente de productos básicos que las familias necesitan. Y que también deprime la actividad económica, especialmente en esas ciudades, condados, distritos donde hay actividad de ICE”.

Acciones de ICE y el alza de precios

Una de las promesas de campaña del ahora presidente Trump fue reducir los precios, mejorar la economía, pero el reporte publicado este miércoles retoma datos duros que revelan lo contrario, ya que un porcentaje importante de los alimentos dependen de la mano de obra inmigrante y, ante las deportaciones, están experimentando el aumento de precio más rápido, indica el reporte.

“El 68% de los trabajadores agrícolas estadounidenses son inmigrantes: el 42% indocumentados y el 26% autorizados”, recuerda el informe. “Las frutas, verduras y productos lácteos que más se producen en Estados Unidos por estos trabajadores han experimentado aumentos de precio considerablemente superiores a la tasa de inflación subyacente del 2.6%”.

Esos aumentos se registran también en la lechuga con un 32.1%; las manzanas con un alza del 7.1%; los cítricos frescos han subido un 6.3%; las frutas enlatadas han subido un 7.9% y las verduras enlatadas un 3.5%. De esos últimos dos productos, “aproximadamente el 60% y el 90%, respectivamente, se producen en el país”, agrega el reporte.

“Cuando Trump llegó a la Casa Blanca, él prometió que iba a reducir los precios y estamos viendo que él está haciendo lo opuesto”, lamentó Cárdenas.

Algunos estados más impactados y la acción necesaria

El reporte “End the ICE Tax” analiza los efectos de las acciones migratorias del gobierno de Trump desde su inicio hasta junio de 2026 en California, Florida, Nevada, Nueva Jersey y Nueva York, ya que albergan “aproximadamente a la mitad de la población nacida en el extranjero del país”.

Esto ha llevado a un impacto negativo en la fuerza laboral en varias industrias, como la construcción, con una caída del 1.3% en la construcción, “mientras que en el resto del país el empleo de la construcción creció un 3.3 por ciento durante el mismo período”, se agrega.

Los permisos de vivienda, se agrega, han disminuido en todas las regiones que tienen mayor fuerza laboral migrante. Si bien la aprobación de tales permisos bajó un 9.5% entre marzo de 2025 y junio de 2026 a nivel nacional, en las regiones impactadas por ICE la reducción es mayor: -23.5%; Oeste -10.4%;

Sur .9,3 %, y Medio Oeste -1.6%.

“Lo interesante es que cuando hemos tratado de recopilar la información vemos que hay estos estudios a través del país en estos estados donde obviamente hay un número significante de inmigrantes y lo interesante es que estos estudios son independientes de estos estados, pero todos están diciendo la misma historia”, expuso Cárdenas. “Como dije antes, las deportaciones masivas no solamente es un tema moral y cruel y terrible desde la desde una perspectiva de nuestros valores y de quiénes somos, pero también tiene un impacto real en nuestra economía”.

Cárdenas confía en que el reporte sea considerado por representantes de gobierno o congresistas en los estados mencionados, para alzar la voz sobre los efectos de las políticas migratorias del presidente Trump.

“Vamos a ir a estos estados para que también líderes empresariales, líderes electos, entienda realmente que estas deportaciones masivas van a tener un impacto a largo plazo en industrias claves”, acotó. “Eso les va a ayudar a hacer el argumento de que ellos están tomando pasos para bajar los precios [y cómo las políticas de deportaciones] están contribuyendo a que los estadounidenses paguen más, a que todo sea más caro”.