Powerball de $1,800 millones: ¿elegir premio en efectivo o pagos anuales?

Con el premio mayor del Powerball alcanzando los $1,800 millones de dólares para el sorteo del sábado, la gran pregunta que se hacen muchos es: ¿conviene más el pago en efectivo o recibir el dinero en pagos anuales? La decisión no es tan simple como parece, y podría tener un impacto profundo en tu futuro financiero. Un contador público nos ayuda a desmenuzar la respuesta.

Los ganadores del Powerball pueden optar entre dos formas de recibir su fortuna. Una es aceptar un pago único en efectivo, que en este caso sería de aproximadamente $826.4 millones de dólares antes de impuestos. La otra es elegir una anualidad distribuida en 30 pagos durante 29 años, que garantiza el monto total del premio anunciado. Ambas opciones tienen ventajas y riesgos, y la decisión ideal dependerá del perfil de cada ganador.

“Yo, personalmente, tomaría el pago en efectivo porque me siento cómodo invirtiendo mi dinero“, compartió Dan Geltrude, contador público certificado en Nueva Jersey, a CBS News. “Sin embargo, tener tanto dinero puede ser peligroso para muchas personas”.

Su advertencia no es menor. A lo largo de los años, múltiples ganadores de loterías han terminado en bancarrota por tomar decisiones impulsivas o mal asesoradas.

Elegir el pago en efectivo ofrece liquidez inmediata. Puedes saldar deudas, invertir o simplemente disfrutar del dinero desde el primer día. Pero también implica que debes pagar impuestos de inmediato y que la gestión de esa gran suma queda enteramente en tus manos.

Según Geltrude, si vives en estados con alta carga tributaria como Nueva York o Nueva Jersey, “solo terminas quedándote, neto, con unos $400 millones de dólares”.

Por otro lado, la opción de pagos anuales brinda un flujo constante de ingresos por casi tres décadas. Esto no solo te ayuda a evitar decisiones financieras drásticas, sino que también puede protegerte de perder todo rápidamente.

“Si eliges el pago anual, te llevará un tiempo perder todo ese dinero, por eso es la opción más segura“, acota Geltrude.

Además del dilema financiero, los expertos recomiendan extremar la discreción si resultas ganador.

“No le digas a nadie que ganaste. Necesitas mantenerlo en secreto“, advierte Geltrude.

También recomienda firmar el boleto ganador, guardarlo en un lugar seguro y contactar a un abogado, un contador y un asesor financiero antes de hacer cualquier movimiento. El impacto psicológico de ganar la lotería también puede ser abrumador. De repente, te conviertes en el objetivo de familiares, amigos y desconocidos que te pedirán dinero. Esto puede resultar en decisiones motivadas por presión emocional en lugar de la lógica financiera.

“El dinero no compra amor, pero te comprará muchos amigos”, asegura el contador.

Una sugerencia clave para cualquier ganador es comenzar pagando sus deudas. Solo así podrás tomar decisiones más objetivas sobre qué hacer con el resto del dinero.

“Quieres volver a estar en cero,” aconseja el experto.

Es importante recordar que las probabilidades de ganar el Powerball son de 1 en 292.2 millones. Aun así, millones de personas compran boletos con la esperanza de que esta vez sí les toque.

Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 11 p.m. ET, y los boletos están disponibles en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.

Si la suerte toca tu puerta, no tomes decisiones apresuradas. El verdadero desafío no es ganar, sino mantener tu fortuna y tu bienestar personal a largo plazo.

