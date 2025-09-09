Se agregaron 911,000 empleos menos el año pasado en EE.UU., revisa BLS

El mercado laboral de Estados Unidos creó 911,000 empleos menos de lo que originalmente se había reportado para el periodo de 12 meses que terminó en marzo de 2025. Así lo informó este martes la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), lo cual representa una revisión significativa a la baja respecto a los datos previos.

La cifra es parte de la llamada revisión del punto de referencia preliminar que realiza anualmente el BLS. Este ajuste, más grande de lo anticipado por los economistas, quienes esperaban una reducción cercana a los 800,000 empleos, se basa en datos más precisos provenientes del Censo Trimestral de Empleo y Salarios (QCEW), el cual cubre más del 95 % de los trabajos en el país.

Según el informe oficial, este ajuste equivale a una reducción del 0.6 % del total de empleos no agrícolas en EE.UU. Para ponerlo en contexto, el promedio de las revisiones anuales en la última década ha sido de apenas 0.2 %, por lo que este nuevo ajuste destaca por su magnitud.

La BLS explicó que esta diferencia se debe principalmente a dos tipos de errores: de respuesta y de no respuesta. Es decir, algunas empresas reportaron menos empleo en el QCEW que en la encuesta mensual del CES, por sus siglas en inglés de Estadísticas Actuales de Empleo, y otras simplemente no respondieron inicialmente, lo que generó una sobreestimación en los datos preliminares.

Este ajuste llega en un momento en el que el mercado laboral ya muestra señales de debilidad. El reporte de empleo de agosto, publicado recientemente, fue decepcionante y ha encendido alertas sobre la desaceleración en la contratación a nivel nacional. De hecho, economistas consideran que esta revisión podría influir en la próxima decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.

“Los datos de hoy sugieren que la desaceleración del mercado laboral es más profunda de lo que se pensaba”, señaló Elizabeth Renter, economista sénior de NerdWallet. “Esto aumenta la probabilidad de que la Fed recorte las tasas la próxima semana, ya que es una evidencia adicional de que el mercado laboral, como parte de su doble mandato, necesita atención”.

La revisión también se da en medio de una creciente presión política sobre la BLS. El presidente Donald Trump ha cuestionado públicamente la validez de los informes mensuales de empleo, especialmente después de que el último incluyera una corrección significativa a la baja. Incluso, el mes pasado despidió al comisionado de la agencia tras manifestar su descontento con las cifras.

Pese a las controversias, los economistas defienden este tipo de revisiones como parte del proceso estadístico normal. Las estimaciones iniciales del empleo se basan en encuestas mensuales, pero muchas empresas responden después de la publicación del informe. Por ello, el BLS actualiza sus datos cuando dispone de información más completa y precisa.

Además, el informe destaca que los datos definitivos se publicarán en febrero de 2026, junto con el reporte de empleo de enero. Por ahora, esta revisión preliminar ofrece un panorama más ajustado a la realidad del mercado laboral en un periodo de incertidumbre económica.

