Los estados con los mayores recortes de impuestos en 2026

La nueva ley fiscal, conocida como el “One Big, Beautiful Bill” (OBBBA), firmada en julio por el presidente Donald Trump, promete recortes de impuestos significativos para millones de estadounidenses a partir de 2026, que equivaldrían a un ahorro de $3,752 dólares, en promedio, por contribuyente, según un análisis reciente de la Tax Foundation. Sin embargo, el impacto variará según el estado y el nivel de ingresos.

Los estados que se beneficiarán más son aquellos con mayores ingresos y con impuestos estatales y locales elevados.

Por ejemplo, los residentes de Wyoming recibirán la mayor rebaja promedio, estimada en $5,374 dólares, gracias a que la ley favorece a los contribuyentes con ingresos altos, según Garrett Watson, director de análisis de políticas de la Tax Foundation.

Además, la deducción más alta permitida para impuestos estatales y locales beneficia especialmente a estados como Nueva Jersey y Nueva York, donde los impuestos sobre la propiedad son elevados.

En contraste, los contribuyentes de estados con ingresos más bajos, como Mississippi y West Virginia, verán los menores recortes de impuestos. El ingreso familiar promedio en Mississippi es de aproximadamente $55,000 dólares, mientras que en West Virginia es de $60,000 dólares, comparado con el promedio nacional de $80,600 dólares, según la Reserva Federal de St. Louis. Esto significa que las reducciones fiscales no serán iguales para todos y dependerán en gran medida del nivel de ingresos.

Los recortes también estarán determinados por la situación financiera de cada contribuyente. Por ejemplo, los trabajadores que perciben propinas o pago por horas extra podrían ver reducciones mayores gracias a las nuevas disposiciones que eliminan impuestos sobre estos ingresos.

“Tener tanto tiempo restante en el año permite a los contribuyentes hacer los ajustes necesarios para aumentar un reembolso o reducir lo que deben, y puede ser tan simple como ajustar la retención en un W-4”, aconsejó Mark Steber, director fiscal en Jackson Hewitt.

En términos de distribución por ingresos, los datos muestran que los recortes favorecen principalmente a quienes tienen mayores ingresos. El 1% más rico de Estados Unidos, con ingresos superiores a $1.1 millones de dólares, recibirá un beneficio fiscal anual de $75,410 dólares, mientras que los hogares en el 20% más bajo, con ingresos menores a $36,000 dólares, recibirán solo $150 dólares de promedio. Las familias de ingresos medios, entre $66,801 y $119,200 dólares, podrían ver una reducción de $1,780 dólares.

Aunque muchos beneficios de la ley entran en vigor en 2025, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) aún ajusta algunos detalles, por lo que los cambios completos en la retención de impuestos se reflejarán en 2026. Esto implica que los primeros reembolsos del próximo año podrían ser mayores, especialmente para personas mayores que califican para la nueva deducción de $6,000 dólares para mayores de 65 años, además del aumento general en la deducción estándar.

Hay que tomar en cuenta, que estas son algunas estimaciones realizadas por los expertos de Tax Foundation. La realidad de cada contribuyente se verá reflejada hasta el próximo año.

También te puede interesar: