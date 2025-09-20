Amazon: los 10 tipos de artículos que no deberías comprar

Amazon se ha convertido en el sitio favorito para millones de personas al momento de hacer compras rápidas, especialmente en temporada de descuentos. Sin embargo, no todo lo que ofrece este gigante del comercio electrónico es sinónimo de buen precio o calidad. A continuación, te mostramos 10 tipos de artículos que los expertos no recomiendan comprar en Amazon, ya sea por sus elevados precios, riesgos de falsificaciones o políticas de devolución poco convenientes.

1. Ropa de marca

Las prendas de marca suelen estar más caras en Amazon que en tiendas especializadas.

“Puedes gastar al menos un 20% más comprando ropa de marca en Amazon comparado con tiendas como Lands’ End, American Eagle o Macy’s”, asegura Kyle James, fundador de Rather-Be-Shopping.com.

Además, estas tiendas suelen ofrecer cupones y promociones que Amazon no tiene. Por ejemplo, una bolsa de Marc Jacobs costaba $350 dólares en Amazon, pero en Nordstrom Rack estaba a $149.97 dólares.

2. Electrónica genérica o de dudosa procedencia

Comprar dispositivos electrónicos, como cámaras o laptops, puede ser arriesgado si no se hace directamente con Amazon. Saundra Latham, de Cheapism.com, recomienda revisar bien a los vendedores.

“Incluso si hay muchas reseñas de cinco estrellas, hay que asegurarse de que no sean comentarios vacíos”, asegura Latham

Las marcas desconocidas o imitaciones pueden tener una vida útil muy corta o simplemente no funcionar bien.

Asimismo, para quiénes no son expertos en tecnología, que somos la mayoría de los compradores, es difícil identificar el dispositivo idóneo para nuestras necesidades a través de una pantalla. En una tienda, parte del personal te podrá guiar en adquirir el artículo ideal para ti. Otro punto en contra para la plataforma de Jeff Bezos.

3. Productos Kirkland de Costco

Aunque encuentres productos Kirkland en Amazon, estos generalmente tienen precios inflados. Cindy Livesey, de LivingRichWithCoupons.com, afirma que los márgenes de ganancia de los vendedores externos son altos.

Además, si surge un problema, Amazon te pedirá contactar primero al vendedor, lo que puede complicar el proceso de devolución.

4. Cosméticos de alta gama

Marcas como La Mer o Estée Lauder corren riesgo de falsificación en el marketplace de Amazon.

“Estos vendedores podrían estar ofreciendo productos falsificados con ingredientes peligrosos como arsénico, mercurio o plomo”, menciona Latham.

Lo mejor es comprar estos productos directamente en la web del fabricante o en tiendas autorizadas como Sephora.

5. Joyería fina

Piezas costosas como anillos de diamantes es mejor comprarlas en tiendas físicas. Ver los detalles, el brillo y la calidad en persona hace la diferencia.

Además, las devoluciones en Amazon son complejas. Si la joya ha sido alterada o no tiene su documentación original, no se acepta la devolución.

6. Papel de regalo y artículos de envoltura

Aunque Amazon tiene variedad, los precios son muy superiores a los de tiendas de descuento como Dollar Tree. Livesey sugiere aprovechar estas tiendas para comprar papel, cintas y tarjetas por solo $1 dólar cada uno. También recomienda esperar las rebajas de fin de temporada en tiendas como Walmart o Target.

7. Electrodomésticos grandes

Lavadoras, refrigeradores o secadoras son mejor elección en tiendas físicas como Best Buy. Ver las medidas, conexiones y funciones directamente te evitará errores costosos.

Además, en tienda puedes negociar el precio, cosa que no puedes hacer en Amazon. Si necesitas devolverlo, los costos de envío e instalación podrían no ser reembolsables.

8. Herramientas y artículos de ferretería

Lowe’s y Home Depot ofrecen mejores precios y mayor variedad en herramientas y artículos de construcción. Kyle James señala que estas cadenas tienen más poder de negociación con proveedores, lo que les permite ofrecer precios más bajos que Amazon.

Por ejemplo, un set de llaves Kobalt costaba $121 dólares en Amazon, pero solo $99 dólares en Lowe’s.

9. Útiles escolares

Amazon suele ser más caro que tiendas como Dollar General o Family Dollar en artículos escolares básicos. Livesey encontró un paquete de 4 cuadernos por $12.99 dólares en Amazon, mientras que en las tiendas de descuento cuestan $1 dólares cada uno. Lo mismo aplica para lápices, pegamento y carpetas.

10. Colchones

Comprar colchones en Amazon puede limitar el periodo de prueba y los beneficios del fabricante. Latham destaca que Brentwood Home ofrece un año de prueba si compras directamente en su web. En cambio, si lo haces a través de Amazon, solo tienes 30 días para devolverlo. Además, corres el riesgo de comprar a terceros que no aceptan devoluciones.

Aunque Amazon es una plataforma confiable para muchos productos, estos diez ejemplos demuestran que no siempre es la mejor opción. Antes de hacer clic en “comprar”, compara precios, revisa políticas de devolución y considera si otro canal puede ofrecerte más garantías y mejor servicio.

También te puede interesar: