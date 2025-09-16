Prime Big Deal Days de Amazon ya tiene fecha: todo lo que necesitas saber

Amazon ya anunció oficialmente el regreso de uno de sus eventos más esperados por los compradores Prime: el Prime Big Deal Days, que se celebrará los días 7 y 8 de octubre de 2025. La compañía da inicio a la temporada de compras navideñas con miles de ofertas exclusivas, grandes descuentos y beneficios especiales para sus miembros.

La empresa de Jeff Bezos confirmó que el Amazon Prime Big Deal Days comenzará a las 12:01 a.m. (hora del Pacífico) del 7 de octubre, y solo estará disponible para los usuarios con suscripción Prime.

“Prime Big Deal Days da inicio a la temporada de compras navideñas con ofertas exclusivas para miembros Prime en artículos imprescindibles y regalos populares”, afirmó Carmen Nestares, vicepresidenta de Marketing en Norteamérica y Prime Tech.

Durante estos dos días, los miembros podrán acceder a rebajas de hasta el 40% en productos esenciales para el hogar, como cobijas y ropa de cama, además de descuentos en electrónica, juguetes, belleza, y artículos navideños.

Para hacer de este evento una experiencia más fluida, Amazon ofrece herramientas como Rufus, su asistente de compras con IA, y Amazon Lens, que permite buscar productos con solo escanearlos. Además, Alexa+ puede ayudarte a rastrear precios y listas de deseos.

Por su parte, el servicio Amazon Day permite a los usuarios elegir un día específico para recibir múltiples pedidos juntos, reduciendo el uso de empaques y emisiones. En 2024, esta modalidad usó en promedio un 20% menos cajas.

Descuentos en marcas reconocidas y productos exclusivos

Según la compañía, durante el Prime Big Deal Days, los compradores encontrarán ofertas en productos de marcas destacadas como Samsung, LG, Sonos, Dyson, Ninja y Shark. También habrá promociones especiales en juguetes de Fisher-Price, MAGNA-TILES y Tonies, así como productos de belleza de Lancôme, decoración navideña de National Tree Company, y otros artículos exclusivos de Amazon.

Uno de los grandes atractivos de este año es el acceso anticipado a una selección de los productos más populares para las fiestas, gracias al lanzamiento de la tienda temática Holiday Shop, donde se puede encontrar todo lo necesario para decorar, regalar y celebrar.

Promociones adelantadas y beneficios adicionales

Pero no es necesario esperar hasta el 7 y 8 de octubre para disfrutar de las ofertas. Desde ahora, Amazon ya ofrece descuentos anticipados para quienes quieran comenzar a planear sus compras.

Se pueden encontrar las 25 mejores ofertas adelantadas en regalos de marcas como Clinique, De’Longhi, Samsung y UGG. También hay rebajas en productos de las marcas privadas de Amazon, ropa de otoño para toda la familia desde $10 dólares y dispositivos como Kindle, Fire HD Kids y Echo Dot, con hasta un 50% de descuento.

Los lectores también podrán aprovechar hasta 80% de descuento en libros Kindle y obtener tres meses gratuitos de Kindle Unlimited, accediendo a títulos populares como Fourth Wing y Regretting You.

Además, los miembros Prime tendrán la oportunidad de vivir experiencias exclusivas, como el acceso anticipado a la película Wicked: For Good, a estrenarse el 17 de noviembre.

Más formas de ahorrar: tarjetas, combustible y comida

Los miembros con Prime Visa podrán recibir una tarjeta de regalo de $150 dólares al ser aprobados, además de obtener hasta 10% de reembolso en marcas seleccionadas como Breville y Dyson durante los Prime Big Deal Days. También se ofrecen beneficios al usar la opción de entrega sin prisa, con recompensas acumulables.

Por si fuera poco, desde el 3 de octubre, los miembros podrán ahorrar $1 dólar por galón de gasolina en estaciones bp, Amoco y ampm participantes. Y si eres amante de los nuggets, Grubhub+ (incluido en Prime) ofrece una comida diaria gratuita de Chicken McNuggets de McDonald’s hasta el 5 de octubre, en restaurantes participantes.

Este evento tendrá presencia internacional. Prime Big Deal Days también se celebrará en países como México, Colombia, España, Alemania, Japón, Reino Unido, entre otros. En total, se activa en más de 15 mercados a nivel global.

Recuerda que para aprovechar los descuentos de Prime Big Deal Days debes ser miembro Amazon Prime. Cualquier persona puede suscribirse por $14.99 dólares al mes o $139 dólares al año, o iniciar una prueba gratuita de 30 días.

Los jóvenes de 18 a 24 años que califiquen pueden aplicar a un precio reducido de estudiante de $7.49 dólares al mes o $69 dólares al año, además de una prueba gratuita de seis meses. También las personas que reciben asistencia de gobierno, como cupones SNAP, pueden acceder a Prime con precio reducido, por solo $6.99 dólares al mes.

