Ahorra dinero con estos 6 útiles escolares de Dollar Tree

La temporada de regreso a clase ha comenzado y con ello también las ofertas de muchas cadenas minoristas que ofrecen útiles escolares de las mejores marcas del mercado con excelente calidad y precio.

Si bien, la inflación ha hecho que muchos padres y estudiantes reduzcan sus presupuestos ya que los precios de ciertos artículos se han disparado, aún cadenas minoristas como Dollar Tree tienen ofertas imperdibles y aquí te mostramos que puedes encontrar en sus anaqueles.

Cuadernos de composición, tienen un costo de $1,25 dólares son de excelente calidad, duraderos y con diseños divertidos.

Notas adhesivas, su costo es de $1,25 dólares vienen en diferentes tamaños y son perfectas para organizarse con recordatorios.

Cajas de lápices, su precio es de $1,25 dólares y según Katie Roberts, analista de consumo de DealNews.com “si su estudiante necesita una caja o estuche para guardar lápices, crayones u otros útiles escolares, la tienda de dólar es un buen lugar para comprar uno”, dijo.

Clips de papel, este es uno de los artículos más útiles para el regreso a clase, tienen un costo de $1,25 dólares.

Carpetas de 3 anillos, su precio es de $1,25 dólares en Dollar Tree son resistente y perfectos para guardar y proteger los documentos.

Rotuladores fluorescentes, su costo es de$1.25 dólares son de excelente calidad y larga duración.

