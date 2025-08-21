window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Ahorra dinero con estos 6 útiles escolares de Dollar Tree

Desde cuadernos, roturadores, cajas de lápices y más se puede comprar en Dollar Tree por $1,25 dólares

Ahorra dinero con estos 6 útiles escolares de Dollar Tree

Muchos hogares están ajustando sus presupuestos para comprar los útiles escolares.  Crédito: Shutterstock

Avatar de Arlenys Tabare

Por  Arlenys Tabare

La temporada de regreso a clase ha comenzado y con ello también las ofertas de muchas cadenas minoristas que ofrecen útiles escolares de las mejores marcas del mercado con excelente calidad y precio.

Si bien, la inflación ha hecho que muchos padres y estudiantes reduzcan sus presupuestos ya que los precios de ciertos artículos se han disparado, aún cadenas minoristas como Dollar Tree tienen ofertas imperdibles y aquí te mostramos que puedes encontrar en sus anaqueles.

Cuadernos de composición, tienen un costo de $1,25 dólares son de excelente calidad, duraderos y con diseños divertidos.  

Notas adhesivas, su costo es de $1,25 dólares vienen en diferentes tamaños y son perfectas para organizarse con recordatorios.

Cajas de lápices, su precio es de $1,25 dólares y según Katie Roberts, analista de consumo de DealNews.com “si su estudiante necesita una caja o estuche para guardar lápices, crayones u otros útiles escolares, la tienda de dólar es un buen lugar para comprar uno”, dijo.

Clips de papel, este es uno de los artículos más útiles para el regreso a clase, tienen un costo de $1,25 dólares.

Carpetas de 3 anillos, su precio es de $1,25 dólares en Dollar Tree son resistente y perfectos para guardar y proteger los documentos.

Rotuladores fluorescentes, su costo es de$1.25 dólares son de excelente calidad y larga duración.

Sigue leyendo:

En esta nota

Dollar Tree minoristas de eeuu
Trending
Contenido Patrocinado
Trending