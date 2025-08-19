Estrategias para ahorrar dinero en la temporada de regreso a clases

De acuerdo con un informe publicado por la Federación Nacional de Minoristas (NRF), este año las familias estadounidenses con ingresos medios y bajos están no solo adelantando sus compras para el regreso a clases, sino que además están adquiriendo solo los útiles esenciales debido principalmente a los elevados aranceles y los altos precios de ciertos artículos.

El análisis detalla que los hogares con ingresos menores a los $50,000 dólares están teniendo dificultades para cumplir con la lista escolar, ya que más de la mitad de estos artículos como ropa y calzado, equipos tecnológicos y más vendidos en cadenas minoristas son importados.

Por otra parte, la Cámara de Comercio de Estados Unidos destaca que debido a los aranceles estos artículos y útiles escolares podrían aumentar hasta un 18% este año.

Para Katherine Cullen, vicepresidenta de industria y conocimiento del consumidor de NRF “los consumidores están siendo conscientes de los posibles impactos de los aranceles y la inflación en los artículos para la vuelta al cole, y han recurrido a las compras anticipadas, las tiendas de descuento y las rebajas de verano para ahorrar en artículos escolares esenciales”, dijo.

Se calcula que este año una familia con hijos en prescolar podrían gastar hasta $858 dólares en artículos escolares básicos, en este sentido el experto en compras Trae Bodge indica algunas estrategias para ahorrar durante la temporada de regreso a clases.

“Todos los estudios que veo muestran que los consumidores están preocupados. Estamos viendo un aumento repentino de los precios debido a los aranceles y la inflación. Por eso, a la gente le preocupa poder costear los estudios”, dijo el experto.

Bodge recomendó en primer lugar aprovechar los descuentos y ofertas que tienen las cadenas minoristas en algunas se puede comprar cuadernos, lápices, colores y más por menos de $1 dólar. “Muchos minoristas ofrecen artículos reacondicionados que también vienen con garantía, y esa es una muy buena opción si buscas ahorrar”, destacó.

En cuanto a equipos tecnológicos recomiendan comprar modelos reacondicionados. Además, indica que es necesario mantenerse bajo un presupuesto.

