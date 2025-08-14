Más de 500,000 estudiantes regresan a clases en Los Ángeles

En medio del temor por las redadas de ICE, más de 500,000 estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), el segundo más grande de Estados Unidos, regresaron este jueves a clases para el inicio del ciclo 2025-2026.

Alrededor de 540,000 estudiantes y más de 24,000 docentes, desde preescolar hasta 12.° grado, ocupan nuevamente las aulas en los campus bajo la supervisión del LAUSD, en medio de las medidas anunciadas para garantizar la seguridad de los niños y sus familias ante los operativos de inmigración.

Welcome back, Los Angeles Unified!



The 2025–26 school year is here — and so is the excitement! Our classrooms are buzzing, our hallways are alive, and our hearts are full of hope.



This year, we’re bringing the joy of learning, the power of community, and the promise that every… pic.twitter.com/q0NDfVwle8 — Los Angeles Unified (@LASchools) August 14, 2025

Desde el lunes, ante la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, el superintendente Alberto Carvalho reiteró el compromiso del distrito escolar para mantener seguras las escuelas, ante el temor en las familias inmigrantes por los operativos de agencias federales de inmigración en el sur de California.

Sigue leyendo: ICE detiene a joven hispano con discapacidad en escuela de Los Ángeles

Carvalho aseguró que se tomaron medidas extraordinarias para apoyar a las familias tras reconocer que es real y válido el temor que reina en la comunidad.

“Apoyo del sistema legal con abogados gratis por medio de nuestra fundación y el fondo de compasión, pero también las rutas adicionales de nuestros autobuses escolares para proporcionar un transporte más seguro para las familias que tienen miedo“, expresó el superintendente del LAUSD.

Las redadas de ICE iniciaron el 6 de junio, y se extendieron cuando se celebraban las ceremonias de graduación del anterior ciclo escolar, eventos en los que agentes de ICE aprovecharon para arrestar a inmigrantes indocumentados.

Sigue leyendo: Maestros de Los Ángeles exigen seguridad para estudiantes ante redadas de ICE

Ante el regreso de los operativos de inmigración, a pesar del fallo de una jueza federal que ordenó la suspensión de las redadas, el LAUSD ofreció la opción de estudiar con clases virtuales desde casa para quienes lo prefieran.

Los funcionarios también consideraron ajustes en las rutas del transporte escolar para atender a los estudiantes para que puedan llegar a sus escuelas y regresar a sus casas de manera segura.

Carvalho hizo un llamado al gobierno federal para detener las redadas de inmigración en los horarios de entrada y salida de los estudiantes de las escuelas.

Sigue leyendo: Padres indocumentados de Los Ángeles temen llevar a sus hijos a la escuela

Las escuelas continuarán protegiendo las zonas de seguridad, ofreciendo opciones virtuales y distribuyendo tarjetas rojas con los derechos de los inmigrantes para ayudar a que las familias se sientan seguras, agregó el superintendente.

Carvalho dijo que todavía no se sabe cuál será el impacto que las redadas de ICE tendrán en la asistencia a clases, pero aseguró que se tomarán todas las medidas necesarias para que las familias se sientan protegidas y se evite que los niños pierdan la oportunidad de recibir una buena educación.

Sigue leyendo:

· Protección en escuelas de Los Ángeles ante la amenaza de ICE

· Senadores demócratas piden respuesta a DHS tras intento de entrar en escuelas primarias de Los Ángeles

· Falsos agentes de ICE generan miedo en comunidad inmigrante de Los Ángeles