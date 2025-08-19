Home Depot obliga a republicanos de Florida a dejar de vender productos de “Deport Depot”

Tras anunciar la venta de productos inspirados en Home Depot para el nuevo centro de detención de ICE que fue anunciado la semana pasada por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, como “Deportation Depot”, el Partido Republicano de Florida retiró discretamente de su tienda en línea todas las camisetas, gorras y tazas relacionadas.

Los republicanos de Florida dejaron de vender productos de “Deportation Depot” relacionados con el segundo centro de detención de inmigrantes planificado por el estado, tras la objeción de Home Depot, según reportes de varios medios.

El Partido Republicano de Florida había comenzado a vender camisetas, gorras y otros artículos con el logotipo de “The Deport Depot”, similar al de Home Depot, pero el sábado los artículos fueron retirados, informó Miami Herald.

El diseño imitaba la tipografía y el cuadro naranja característico de la empresa.

El presidente del Partido Republicano de Florida, Evan Power, declaró al Herald el viernes que el partido tramita la mercancía a través de abogados antes de su venta y que confiaba en que estuviera amparada legalmente.

En un comunicado emitido el lunes, un portavoz de Home Depot afirmó que no permiten que ninguna organización utilice su marca o logotipo con fines comerciales.

La venta de esta mercancía comenzó después que el gobernador Ron DeSantis anunciara el jueves pasado sus planes de convertir una prisión estatal infrautilizada en un centro de detención de ICE con capacidad para 1,300 detenidos, una instalación a la que se refirió como “Deport Depot”.

Esta instalación sería el segundo centro de detención de ICE en el estado, al estilo de “Alligator Alcatraz”.

El centro de detención de “Alligator Alcatraz” en los Everglades también tiene una línea de productos a la venta en el sitio web del Partido Republicano de Florida, ya que el partido intenta sacar provecho de esta instalación que genera titulares para sus esfuerzos de recaudación de fondos.

Home Depot, un gigante minorista de artículos para el hogar con más de 2,300 tiendas en todo Estados Unidos, se ha convertido en un punto focal de las redadas de ICE impulsadas por la administración Trump.

Una redada de ICE en junio en un Home Depot de Los Ángeles se convirtió en una de varias que desataron una ola de protestas, que la Casa Blanca intentó sofocar enviando a la Guardia Nacional a pesar de las objeciones de los líderes estatales.

El jueves, un hombre fue atropellado y murió en una autopista del sur de California mientras huía de una redada de ICE en un Home Depot.

Sigue leyendo:

· Identifican a inmigrante atropellado en redada de ICE en Los Ángeles

· Bass acusa a ICE de desobedecer orden judicial en redadas a inmigrantes en California

· Juez desestima parte de demanda sobre ‘Alligator Alcatraz’: envía caso a otra corte