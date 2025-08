Redadas del ICE desestabilizan la economía de las familias

Cuatro horas después de la redada efectuada por agentes federales de migración en el estacionamiento de la tienda Home Depot de las calles Wilshire y Unión en Los Ángeles, la alcaldesa Karen Bass dijo que estos operativos no solo desestabilizan la economía de las familias sino la de los vecindarios, a los negocios y a una comunidad.

“No vamos a dejar que esta Administración desestabilice a nuestra gran ciudad. Vamos a continuar juntos”.

Durante una conferencia de prensa en el barrio de Boyle Heights junto a líderes locales, abordó las consecuencias económicas de las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), y reconoció estar preocupada por las familias impactadas cuando el proveedor desaparece y no saben qué hacer para sobrevivir económicamente.

“He visitado familias y negocios afectados por este asalto a nuestra ciudad en Boyle Heights, West Lake, Pico Union y Little Tokio”.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass dijo que las redadas migratorias son inaceptables. Crédito: Araceli Martínez Orrtega | Impremedia

Dijo que de una cosa está segura y es que la mayoría de los detenidos no son criminales violentos, ni traficantes de drogas, y han sido levantados de las calles sin órdenes de arresto; y reiteró que con fondos de la filantropía no de los contribuyentes, viene en camino un apoyo económico a las familias afectadas por los operativos de migración.

Las redadas no solo generan temor sino que tienen consecuencias económicas reales y graves consecuencias sociales, coincidieron en señalar líderes locales.

Según el Centro Comunitario y Laboral de UC Merced, California experimentó una caída de más del 3% en el número de trabajadores del sector privado que se presentaron a trabajar entre finales de mayo y principios de junio.

“Esta tendencia no se observaba desde la pandemia de COVID-19 y el confinamiento, cuando la gente empezó a quedarse en casa”, dijo Vanessa Aramayo, presidenta de la Alliance for a Better Community (ABC).

“Este impacto es especialmente severo entre las mujeres indocumentadas, quienes enfrentan una caída de casi el 9% en su participación laboral. Esto significa que aproximadamente una de cada 12 mujeres indocumentadas no se presentó a trabajar solo durante la semana del 8 de junio”.

Vanessa Aramayo, directora ejecutiva de Alianza para una Mejor Comunidad (ABC). (Araceli Martínez/La Opinión)

Pero eso no es todo, Aramayo dijo que aproximadamente 465,000 trabajadores en todo el estado de California abandonaron la fuerza laboral justo cuando se implementaron las redadas.

“Los trabajadores indocumentados son esenciales para el motor económico de Los Ángeles. Cuando se intensifica la aplicación de la ley migratoria, las repercusiones se sienten en toda la ciudad y en todo el estado”.

Lo que es más, en los centros de trabajo de Los Ángeles y en el estado, incluso en el Distrito de la Moda se experimenta una disminución del 30% en el tráfico peatonal.

“Muchos de estos negocios en la zona son pequeños negocios, y sabemos que las pequeñas empresas son la columna vertebral de nuestras economías locales, estatales y nacionales”, señaló Aramayo.

Enfatizó que los operativos de migración amenazan más que los empleos, ya que ponen en riesgo la capacidad de las familias para alimentarse, pagar el alquiler y cubrir sus necesidades básicas.

Max Arias, director ejecutivo del SEIU Local 99. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

El impacto es para todos

Max Arias, director ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de los Servicios (SEIU), local 99, que representa más de 50,000 trabajadores de la educación, y un inmigrante salvadoreño que se naturalizó en 2018, dijo que sin importar donde vivas en la ciudad, todos hemos sido impactados por la injusticia de los pasados meses.

“Hemos visto la preocupación de los niños, temerosos de que sus padres sean detenidos. Hemos escuchado a los padres preocupados por la llegada de agentes de inmigración a las escuelas”.

Dijo que mientras se preparan para un nuevo año escolar, las familias debaten si sus hijos deben regresar a la escuela o no.

“Estamos firmemente comprometidos a mantener al ICE fuera de nuestras escuelas Hoy, le recordamos a Trump que nuestra ciudad santuario es solidaria e imparable porque juntos lucharemos”.

z del Hospital Adventist Health White Memorial. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Las repercusiones en la salud

Juan de la Cruz, presidente de la Fundación Caritativa del Hospital Adventist Health White Memorial, dijo que una de las cosas de las que no hablamos es del impacto de las redadas en el cuidado de salud especialmente en las comunidades migrantes.

“Algo que vemos con frecuencia es la desinformación que impide que nuestra comunidad inmigrante, busque atención médica. En los últimos meses, ha circulado información errónea en redes sociales sobre agentes federales que han estado en el campus de nuestro hospital y en las salas de emergencia, interrumpiendo el servicio y arrestando a pacientes”.

De la Cruz desmintió dichos rumores y dijo que la información falsa en redes sociales solo aumenta la ansiedad, el miedo y la ira en la comunidad y los pacientes.

“Debido a esto, hemos visto una disminución drástica en la cantidad de pacientes que acuden al hospital y a sus citas médicas programadas, y esto ocurre en todo el condado de Los Ángeles, no solo en nuestro hospital, sino también en varios otros”.

Hizo ver que la mayor preocupación es que al retrasar el tratamiento se pone en peligro la vida y se provocan complicaciones de salud.

“Entendemos plenamente el miedo, pero los agentes de ICE no han realizado ninguna redada en nuestro hospital”.

Efrain Escobedo, CEO, Los Angeles County Economic Development Corporation (LAEDC). Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Puertas Abiertas

Efraín Escobedo, presidente de Los Angeles County Economic Development Corporation (LAEDC), dijo que durante estos últimos meses, mientras las redadas de inmigración han continuado en las comunidades, el sector sin fines de lucro ha mantenido sus puertas abiertas.

“En tanto que el gobierno federal ha recortado millones de dólares en servicios humanos y ha puesto en la mira a las organizaciones no lucrativas para intimidar a sus líderes, cerrarles las puertas a los inmigrantes y dejarlos sin salida, nuestros servicios están disponibles para todos”.

Cian Andrade, representante de la organización Mi Centro en Los Ángeles. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Apoyo a la comunidad LGBT

Cian Andrade, gerente comunitario de El Centro, una organización que aboga por la igualdad de la comunidad LGTB latina en Los Ángeles, dijo que no solo condenan las redadas sino que han podido proporcionar una variedad de servicios informados sobre el trauma, incluyendo presentaciones para que la comunidad Trans conozca sus derechos.

“Nuestras clínicas han ayudado a cientos de personas a acceder a recursos legales a través de clínicas de asilo y permisos de trabajo, y han apoyado a sobrevivientes de violencia en su solicitud de ayuda humanitaria, como visas U, visas T y protecciones bajo la ley contra la violencia contra las mujeres”.

Dijo que seguirán abogando, estarán presentes y se mantendrán con una solidaridad inquebrantable con las comunidades.