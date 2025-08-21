Los mejores artículos para el hogar en Target por menos de $20

Ante la incertidumbre que viven muchos consumidores estadounidenses sobre el posible aumento de los precios y costos en ciertos artículos y productos importados debido a la imposición de nuevas tarifas arancelarias, están buscando alternativas más económicas en sus compras minoristas.

En el caso de la cadena minorista Target, si bien no se escapa de ser afectada por los gravámenes aún sigue manteniendo precios asequibles para sus clientes, es por esa razón que aquí te compartimos una lista con los mejores artículos que encontrarás en sus anaqueles por menos de $20 dólares:

Servilletas de estrellas rojas, blancas y azules de Sun Squad, un paquete de 30 unidades tiene un precio de $3 dólares.

Vaso corto Cassin con borde acanalado de vidrio Threshold, sus medidas son de 237ml tienen un costo de $3 dólares cada uno.

Plato de baratijas de cerámica acanalada con magnolia de Hearth & Hand, su costo es de $4.99 dólares.

Bolsa de regalo grande con emoticones y puntos Spritz, tiene un precio de $1 dólares y vienen en varios modelos y diseños.

Vela en frasco de vidrio Threshold con agua de coco y orquídea, sus medidas son de 150ml tiene un precio de $6 dólares.

Marco de fotos con forma ondulada Room Essentials, color negro, con un precio de $2 dólares sus medidas son de 4 x 6 pulgadas.

Sigue leyendo: