Walmart amplia uno de los beneficios más valorados por sus trabajadores

En un movimiento poco común, Walmart decidió ampliar uno de los beneficios más valorados por sus empleados: el programa de descuentos en productos. En otras palabras, los trabajadores del gigante minorista podrán aprovechar de una mayor cantidad de productos indispensables para su hogar a precios especiales.

A partir de esta semana, los trabajadores podrán disfrutar de un descuento del 10% en casi todos los productos de supermercado. Hasta ahora, este beneficio solo cubría productos como frutas y verduras frescas, y artículos generales. Ahora, el descuento se extiende a carnes, lácteos, alimentos congelados y productos básicos de despensa, cubriendo alrededor del 95% de los productos disponibles en sus tiendas y en línea.

Este cambio fue anunciado por Donna Morris, directora de personal de Walmart, durante una reunión de liderazgo en Houston. Morris resaltó que esta mejora estaba en la cima de la lista de deseos de los empleados. Este beneficio estará disponible para empleados a tiempo completo y a tiempo parcial, tras completar 90 días de trabajo. Esta medida refleja el compromiso de Walmart con sus empleados y con la mejora de su calidad de vida.

En tiempos de creciente inflación, donde los precios de productos básicos como huevos, carne de res y café siguen siendo elevados, este tipo de iniciativas adquieren gran relevancia. Walmart se está posicionando como un actor privado que responde de manera directa a las necesidades económicas de sus trabajadores, una acción que no siempre vemos en otros trabajos.

Con esta nueva medida, Walmart se coloca más cerca de competidores como Target y Whole Foods, quienes también ofrecen descuentos desde el primer día de trabajo. Este paso es crucial en un contexto de mercado laboral competitivo y muestra que la compañía sigue buscando maneras de mejorar la retención y atraer nuevo talento.

Walmart también sigue ofreciendo excelentes oportunidades laborales para quienes desean iniciar su carrera. El gigante de los supermercados, el empleador privado más grande de EE.UU., ofrece vacantes que pueden pagar hasta $27 dólares por hora sin requerir experiencia previa. Esto resulta atractivo para quienes buscan un empleo bien remunerado y con posibilidades de crecimiento sin necesidad de tener un título universitario.

Con más de 4,600 tiendas y 600 Sam’s Clubs a nivel nacional, Walmart emplea a más de 2 millones de personas en todo el país. Sorprendentemente, el 75% de los trabajos disponibles no requieren un título académico. Entre esos puestos se incluyen gerentes de tienda, de clubes y de la cadena de suministros, cuyos salarios pueden superar los $100,000 dólares anuales.

El año pasado, más de 300,000 empleados fueron ascendidos dentro de la empresa, y el 75% de los gerentes de tienda comenzaron como empleados por hora.

Actualmente, el salario promedio por hora en Walmart supera los $17.50 dólares, lo que es considerablemente más alto que el salario mínimo nacional de $7.25 dólares por hora. Además de este salario competitivo, Walmart ha mejorado la compensación de sus empleados mediante bonificaciones por desempeño y antigüedad, lo que significa mejores ingresos para aquellos que se destacan en su trabajo.

Además de los descuentos en productos y los salarios competitivos, Walmart sigue invirtiendo en el futuro de sus empleados mediante el programa Live Better U, que cubre el 100% de la matrícula y los libros para continuar su educación en universidades y escuelas técnicas. Este beneficio está disponible desde el momento en que un empleado es contratado, lo que representa una excelente oportunidad para quienes buscan mejorar sus habilidades y avanzar en su carrera profesional.

Por si fuera poco, la compañía ha introducido subvenciones de acciones, lo que permite a los empleados obtener participación en la empresa. Con el aumento del valor de Walmart desde 2022, este beneficio ofrece una excelente oportunidad para que los empleados se beneficien del crecimiento financiero de la compañía.

