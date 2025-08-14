AT&T enviará pagos de hasta $7,500 a sus clientes: qué hacer

AT&T pagará compensaciones de hasta $7,500 dólares a algunos de sus clientes en Estados Unidos como parte de un acuerdo colectivo por dos incidentes de filtración de datos ocurridos en 2024. La empresa de telecomunicaciones destinará $177 millones de dólares para resolver el caso, que incluye a usuarios cuyos datos personales fueron comprometidos.

El primer incidente ocurrió el 30 de marzo de 2024. Información delicada de clientes, como direcciones, números de Seguro Social, fechas de nacimiento, contraseñas, números de facturación y teléfonos, fue publicada en la dark web. Así lo informó Kroll Settlement Administration, la compañía encargada de gestionar el proceso del acuerdo.

El segundo evento se registró el 12 de julio de 2024. En esta ocasión, se descargó ilegalmente información limitada de usuarios, incluyendo datos de clientes y personas asociadas a las cuentas, así como números de teléfono con los que interactuaron.

Quiénes pueden recibir el pago

Los clientes afectados por el primer incidente pueden solicitar hasta $5,000 dólares si presentan pruebas de pérdidas económicas relacionadas con la filtración. Esta opción se denomina documented loss cash payment (pago en efectivo por pérdida documentada).

También existe la posibilidad de un pago en efectivo por niveles. Aquellos cuyo número de Seguro Social fue expuesto en el ataque del 30 de marzo califican para el Nivel 1, que otorga cinco veces el monto del Nivel 2.

En el caso del segundo incidente, los afectados pueden pedir hasta $2,500 dólares bajo la modalidad de pérdidas documentadas, siempre que aporten la documentación requerida.

Los clientes perjudicados por ambas filtraciones podrían recibir el pago máximo de $7,500 dólares si cumplen con los requisitos y presentan sus pruebas.

Cómo y cuándo presentar la reclamación

Las personas elegibles deben enviar su solicitud a través de la forma de reclamo denominada como AT&T Data Incident Settlement Claim Form, disponible en línea. La fecha límite para presentar el formulario es el martes 18 de noviembre de 2025.

También es posible enviar la reclamación por correo, pero debe ser recibida o tener matasellos antes de la fecha límite. No se aceptarán solicitudes enviadas fuera de plazo.

El pago final que reciba cada persona dependerá de la cantidad de reclamaciones aprobadas y de los costos administrativos del proceso. Por ello, es recomendable presentar la solicitud lo antes posible y conservar toda la documentación que respalde las pérdidas sufridas.

