Powerball llega a los $700 millones: los números que más y menos se han repetido en un año

El premio mayor del Powerball alcanzó la impresionante cifra de $700 millones de dólares para el próximo sorteo del sábado 23 de agosto de 2025. Aunque las probabilidades de ganar el gran premio son de 1 en 292.2 millones, miles de personas siguen participando con la esperanza de cambiar su vida por solo $2 dólares por boleto.

Más allá de dejarlo todo al azar con una selección automática, muchos jugadores prefieren elegir sus números basándose en patrones de frecuencia. Si tú también estás considerando esa estrategia, aquí te compartimos los números que más y menos veces han salido en los últimos 12 meses, tanto para las bolas blancas como para el Powerball rojo.

¿Qué números blancos de Powerball han salido más veces?

Durante los últimos ocho meses, algunos números han destacado por su frecuencia. Por ejemplo, el número 23 ha salido 16 veces, el 28 y el 52 lo han hecho 13 veces cada uno, y los números 4 y 35 han aparecido 12 veces.

Otros números también figuran entre los más frecuentes:

Los números 40, 43 y 62 , que curiosamente salió esta semana, se ha repetido 11 veces .

, que curiosamente salió esta semana, . Los números 6, 16 y 44 han salido 10 veces.

Los números 7, 8, 12, 29, 50, 53 y 60 han aparecido 9 veces

Los números 18, 21, 33, 36, 37, 45, 49, 59 y 69 lo han hecho 8 veces.

¿Y cuáles son los números blancos de Powerball que menos han salido?

Hay varios números que casi no han tenido suerte en el último año. Los que menos han salido en los últimos meses incluyen:

Al 22 y 26, con solo 2 veces de aparición .

. El 10, 66 y 68, con solo 3 ocasiones.

Los números 9, 19, 38, 39, 41 y 58 tienen 4 apariciones

Y los números 13, 14, 24, 27, 30, 42, 51, 55, 56 y 67 han aparecido 5 veces.

Para muchos jugadores, también es importante el tiempo que los números han tardado en aparecer. Por ejemplo, el número 22 no solo ha tenido la menor cantidad de apariciones en el último año, también es el que tiene el periodo más largo sin aparecer, con 132 días. El 26 lleva 116 días sin aparecer.

Otros como el 66 (109 días), 20 y 39 (ambos con 104 días) también han estado ausentes por largo tiempo.

Powerball rojo: ¿cuáles han sido los más y menos frecuentes?

En cuanto a la bola roja, el Powerball, hay un patrón similar. Entre los más repetidos están:

Los números 20 y 25, con 9 apariciones cada uno .

. Los números 2 y 24, con 7 veces.

El número 9 con 6 apariciones.

Los números 1, 5 y 14 han salido 5 veces.

Los que menos apariciones han tenido en el último año son:

El número 16, con ninguna aparición este último año .

. Los números 7, 10, 17 y 26 con una aparición cada uno.

Y el 22 ha repetido dos veces.

El número 16 no ha aparecido en 279 días, el periodo más largo este año. El 26 lleva en 233 días sin aparecer y el 7, 219 días. Poco más abajo el número 17 lleva 199 días sin aparecer y el 10, 134 días.

¿Dónde comprar tus boletos?

Los boletos de Powerball se pueden adquirir en tiendas físicas como gasolineras, supermercados o tiendas de conveniencia. También se pueden comprar en línea a través de Jackpocket, la plataforma digital oficial en estados como Nueva York, Texas, California, Massachusetts, Ohio y más. Esta app te permite seleccionar tus números, ver tu boleto digital y cobrar tus premios desde tu teléfono.

El miércoles 20 de agosto fue el último sorteo, en el que aparecieron los números 31, 59, 62, 65, 68 y el Powerball 5, sin ganador del premio mayor. Por eso, el bote ha subido a los $700 millones de dólares, con una opción de pago único de $316.3 millones de dólares.

A medida que el premio crece, también lo hace el interés de millones de jugadores. Sin embargo, es importante recordar que, aunque elegir números basados en estadísticas puede ser interesante, ningún número garantiza una victoria. Juega con responsabilidad y no gastes más de lo que estás dispuesto a perder.

