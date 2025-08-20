5 monedas de medio dólar valiosas: una vale $1.5 millones

El medio dólar es una de las monedas más populares de coleccionar en Estados Unidos. Aunque la mayoría de las monedas no valen más que su valor nominal, algunas monedas antiguas de 50 centavos pueden alcanzar precios sorprendentes. Esto se debe a factores como su rareza, la calidad de conservación y la demanda en el mercado de coleccionistas. Entre ellas, algunas monedas han llegado a venderse por miles, incluso millones de dólares. En esta ocasión, te presentamos 5 de las monedas de medio dólar más valiosas, siendo una de ellas capaz de alcanzar los $1.5 millones de dólares.

1. Medio dólar Libertad Sentada (Seated Liberty) de 1853-O

El medio dólar Seated Liberty de 1853-O es un excelente ejemplo de una moneda rara que atrae a coleccionistas serios. En particular, el tipo 1 de este modelo (sin flechas en la fecha ni rayos en el reverso) es aún más escaso, con solo 4 ejemplares conocidos. La más reciente de estas monedas fue descubierta por accidente en 2012 en muy buen estado (VG-8) y se vendió por $218,500 dólares en una subasta.

2. Medio dólar Busto Drapeado (Draped Bust) de 1796 con 15 estrellas

La moneda Draped Bust de 1796 con 15 estrellas es famosa no solo por su diseño, sino también por su relevancia histórica. Fabricada antes de la adhesión de Tennessee a la unión, esta moneda tiene 15 estrellas. Según CoinCollecting.com, en 2008 una moneda clasificada como MS63 se vendió por $373,750 dólares. Si se encuentra en condición sin circular, su valor podría superar los $1.6 millones de dólares, lo que la convierte en una pieza muy buscada por los coleccionistas.

3. Medio dólar Busto Cubierto (Capped Bust) de 1838-O (Prueba)

La moneda Capped Bust de 1838-O es una de las más raras en la historia de las monedas estadounidenses. Esta fue la primera moneda acuñada en la Casa de la Moneda de Nueva Orleans, y de las 20 pruebas que se acuñaron, se cree que solo quedan menos de 12 en circulación. Una moneda clasificada como SP64 se vendió en una subasta de 2014 por $763,750 dólares. Esta moneda es especialmente apreciada por su historia única y su condición excepcional.

4. Medio dólar Busto Drapeado (Draped Bust) de 1796 con 16 estrellas

El medio dólar Draped Bust de 1796 con 16 estrellas es igualmente valioso. Esta moneda cuenta con una estrella adicional para representar la entrada de Tennessee a la unión. Según CoinCollecting.com, solo existen unas 40 de estas monedas. En una subasta de 2015, un ejemplar clasificado como MS66 fue vendido por $822,500 dólares. Aunque los ejemplares en condiciones más comunes pueden valer menos, algunos podrían superar los $47,000 dólares si están bien conservados.

5. Medio dólar Busto Drapeado (Draped Bust) de 1797

El medio dólar Draped Bust de 1797 es otra moneda extremadamente valiosa, especialmente por su escasez. Esta pieza fue parte de la última serie de monedas de busto drapeado y solo estuvo en circulación durante dos años. Con menos de 3,000 unidades acuñadas y solo unas 200 aún en existencia, esta moneda es una joya para los coleccionistas. En una subasta de 2015, una moneda clasificada como MS66 se vendió por $1,527,500 dólares.

