Powerball alcanza su mayor premio en más de un año: $643 millones

El premio mayor de la lotería Powerball, conocido en inglés como jackpot, alcanzó una cifra impresionante para el sorteo de esta noche: $643 millones de dólares, el premio más grande de 2025 y el mayor en más de un año.

Este gran bote creció después de que no se registrara un ganador en el sorteo del lunes por la noche. La próxima oportunidad para ganar este jugoso premio será el miércoles 20 de agosto, a las 11 p.m., hora del este. A pesar de que nadie se llevó el premio mayor, el sorteo dejó felices a algunos afortunados. En total, dos jugadores ganaron $1 millón de dólares cada uno: uno en Arizona y otro en Texas.

El jackpot del miércoles por la noche se erige como el más grande obtenido desde abril de 2024, cuando un residente de Oregón se llevó $1.3 mil millones de dólares, según la lotería.

El costo de un boleto de Powerball es de solo $2 dólares. Para jugar, los participantes deben elegir cinco números entre 1 y 69, además de un número adicional, el Powerball, que va del 1 al 26. Para ganar el jackpot, es necesario acertar los seis números que se extraen en el sorteo.

A pesar de las bajas probabilidades de ganar el premio mayor, los estadounidenses siguen apostando fuertemente por la lotería. Según datos de Motley Fool, cada año se gastan aproximadamente $103 mil millones de dólares en boletos de lotería en todo el país. Esta cifra refleja el entusiasmo y la esperanza de millones de personas que sueñan con cambiar su vida de la noche a la mañana.

Powerball se juega en 45 estados, además de Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU. Los sorteos se realizan tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados a las 11 p.m., hora del este. Los resultados se transmiten en vivo desde el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee y se pueden seguir en línea a través de Powerball.com.

El último ganador del premio mayor de Powerball fue en California, el 31 de mayo de este año, con $204.5 millones de dólares. Desde entonces, el bote ha estado creciendo durante 34 sorteos más hasta alcanzar los impresionantes $643 millones de dólares. Además de este gran premio, los sorteos recientes también han tenido varios ganadores de premios menores, lo que mantiene la emoción y la esperanza en los jugadores.

Las probabilidades de acertar todos los números son de 1 en 292 millones, lo que convierte a Powerball en una de las loterías más difíciles de ganar desde su nacimiento en 1992.

