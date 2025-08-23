Un hombre compra 162 billetes de lotería y ganó $811,000

Un hombre de Carolina del Sur sorprendió al jugar en grande y llevarse un premio aún mayor. El protagonista de esta increíble historia compró 162 boletos con los mismos números para un solo sorteo de Pick 4 y terminó ganando $811,000 dólares, una cifra récord para ese tipo de juego.

La jugada ocurrió el pasado 7 de agosto en el mercado Towne Centre Market, ubicado en North Highway 17 en Mount Pleasant. Según informaron funcionarios de la Lotería de Educación de Carolina del Sur, el hombre dijo que tuvo un fuerte presentimiento con la combinación 1-7-3-1. Impulsado por esa corazonada, decidió invertir $339 dólares en boletos idénticos, todos con la misma secuencia numérica.

El riesgo fue grande, pero la recompensa fue aún mayor. Los números salieron exactamente como él los había predicho y, gracias a la cantidad de boletos jugados, acumuló un total de $811,000 dólares en premios, lo que lo convierte en el mayor monto entregado a un solo jugador en un sorteo Pick 4 en la historia de Carolina del Sur.

“Estaba emocionado, por supuesto”, expresó el afortunado ganador, cuya identidad no ha sido revelada.

La historia se volvió aún más curiosa porque otro jugador que se encontraba en la tienda en ese momento escuchó al hombre comentar sobre su presentimiento. Animado por lo que oyó, esa persona también jugó los mismos números. Aunque solo adquirió una fracción de boletos en comparación con el ganador principal, logró llevarse $25,400 dólares, una suma nada despreciable.

Este tipo de jugadas, aunque poco comunes, no son ilegales ni están restringidas. En juegos como el Pick 4, los jugadores pueden adquirir múltiples boletos con la misma combinación. Si los números coinciden, el premio se multiplica según la cantidad de boletos jugados. Es una estrategia arriesgada, pero en este caso resultó extraordinariamente exitosa.

Desde la Lotería Estatal se recordó que parte del dinero recaudado por estos juegos se destina a fondos educativos en el estado, lo que significa que, incluso cuando alguien gana, también se apoya a la comunidad.

