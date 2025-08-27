5 productos de Costco muy caros: dónde conseguirlos barato

Costco es conocido por ofrecer grandes descuentos, pero no todos los productos en este almacén de membresía valen la pena. Mientras muchos compradores afirman que pueden ahorrar en artículos básicos, hay ciertos productos que resultan ser más caros de lo que parecen. Si eres de los que prefiere ahorrar al máximo, aquí te contamos cuáles son 5 productos que deberías evitar en Costco y en dónde conseguirlos más barato.

1. Leche

La leche, un producto esencial en muchos hogares, puede ser una sorpresa en Costco. Aunque el precio puede variar según la ubicación, algunos estudios y comparaciones de precios han revelado que, a menudo, es más barato comprar leche en supermercados como Kroger o Walmart.

Por ejemplo, un galón de leche en Kroger se vende por $3.29 dólares, mientras que en Costco el precio puede superar los $4 dólares. Esto se vuelve aún menos atractivo cuando el paquete viene en dos galones, y si no lo usas rápidamente, terminarás desperdiciando dinero.

2. Pechugas de pollo

Si bien Costco es conocido por sus ofertas en productos al por mayor, las pechugas de pollo no siempre son una ganga. En lugares como California y Florida, las pechugas de pollo en Costco pueden costar hasta 50 centavos más por libra en comparación con otros supermercados.

Si deseas un mejor precio, revisa las ofertas de Walmart o Aldi, donde el pollo suele estar a un precio más accesible.

3. Salmón

El salmón es uno de los favoritos de los amantes de los mariscos, pero la sección de pescados de Costco no siempre ofrece las mejores ofertas. En ocasiones, Costco ofrece descuentos por exceso de inventario, pero esto no es lo común.

Por ejemplo, un precio promedio de salmón fresco es de $10.99 dólares por libra. Si buscas ahorrar, Trader Joe’s suele tener precios mucho más bajos, y si eres un fanático de las ofertas, Walmart y Aldi ofrecen precios más competitivos.

4. Productos frescos (Frutas y verduras)

La idea de comprar frutas y verduras al por mayor en Costco puede sonar atractiva, pero en la práctica, no siempre resulta ser más barato. Algunos usuarios de Reddit sugieren que, en realidad, las verduras y frutas en Costco pueden ser más caras que en mercados locales.

En muchos casos, si compras en tiendas asiáticas o en mercados de productores, podrás conseguir precios más bajos y obtener justo la cantidad que necesitas, evitando que el exceso de productos termine desperdiciándose.

5. Refrescos

Los refrescos en Costco, aunque vendidos en grandes cantidades, no siempre son la opción más barata. Un paquete de 30 latas de Coca-Cola mini por $21 dólares puede parecer una buena oferta, pero si comparas el precio por lata, es posible que encuentres mejores precios en tiendas como Target.

En ocasiones, Target ofrece descuentos significativos cuando compras varias cajas, y si vives cerca de una tienda Publix, puedes aprovechar sus promociones de “compra uno, lleva otro gratis”.

