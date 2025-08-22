5 productos de Dollar Tree que te ofrecen más por tu dinero que en Costco

Con una inflación persistente del 2.7% en julio de 2025 según datos del Departamento de Trabajo de EE.UU., mantener cada dólar en nuestro poder cuenta más que nunca. El alza de precios en alimentos, productos para el hogar y artículos básicos ha llevado a millones de familias a buscar opciones más económicas sin sacrificar calidad ni funcionalidad.

Aunque Costco es conocido por sus grandes paquetes y precios por volumen, no siempre es la mejor opción para ahorrar. En algunos productos esenciales, Dollar Tree ofrece precios significativamente más bajos, especialmente si se consideran las cantidades y necesidades del día a día.

Aquí te compartimos cinco productos en los que Dollar Tree te da más por menos dinero que Costco, con porcentajes de ahorro sorprendentes.

1. Toallitas húmedas para bebé

En Dollar Tree puedes conseguir un paquete de 72 toallitas Smart Care Fisher-Price por tan solo $1.25 dólares. Por otro lado, Costco ofrece una caja de 640 toallitas Kirkland Signature por $19.99 dólares, más $3 dólares de envío si compras en línea.

Si calculamos el costo por unidad, en Dollar Tree cada toallita cuesta 1.7 centavos, mientras que en Costco sale a 3.6 centavos, considerando el envío. El ahorro total es de aproximadamente 84.3%. Y en una rutina diaria de limpieza para bebés, esta diferencia se acumula.

2. Bolsas para basura

El paquete de 35 bolsas de basura aromatizadas de 13 galones Essentials en Dollar Tree cuesta $1.25 dólares, lo que representa un costo de 3.6 centavos por bolsa. En cambio, el paquete de 200 bolsas Kirkland Signature Flex-Tech en Costco cuesta $19.99 dólares, equivalente a 10 centavos por bolsa.

Esto representa un ahorro del 82.1% en cada unidad. Ideal para quienes no necesitan tantas bolsas al mismo tiempo, o simplemente quieren gastar menos.

3. Vasos plásticos para fiestas

¿Tienes una reunión o fiesta próxima? En Dollar Tree, 48 vasos rojos tipo fiesta cuestan $1.25 dólares, o 2.6 centavos por vaso. En Costco, un paquete de 240 vasos Chinet de Kirkland cuesta $13.59 dólares, lo que da un costo de 5.6 centavos por vaso.

El ahorro es del 66% por vaso, sin necesidad de comprar grandes cantidades. Además, para eventos pequeños o improvisados, esta opción es mucho más conveniente.

4. Papel higiénico

Un paquete de 4 rollos de Scott Comfort Plus 1-Ply cuesta $1.25 dólares en Dollar Tree, mientras que el paquete de 36 rollos de Kirkland Signature Ultra Soft cuesta $24.99 dólares en Costco.

Esto implica que cada rollo en Dollar Tree cuesta aproximadamente 31 centavos, frente a los 69 centavos por rollo en Costco. El ahorro es del 58.3%. Es una excelente opción para compras pequeñas u hogares con espacio limitado.

5. Pilas AAA

En Dollar Tree puedes comprar 8 pilas AAA E-Circuit Super Heavy-Duty por $1.25 dólares, es decir, 15.6 centavos por pila. En Costco, el paquete de 40 pilas Duracell Coppertop cuesta $17.99 dólares, lo que equivale a 44.9 centavos por pila.

La diferencia es abismal: un ahorro del 94.5% por unidad. Aunque la duración de las pilas puede variar, para usos cotidianos como controles remotos o linternas, las de Dollar Tree cumplen su función.

