Cuentas Trump de $1,000 para recién nacidos: cómo abrirla

En México, hay una frase muy común, “tu bebé trae torta bajo el brazo”, para referirse a que tener un hijo puede traer fortuna inesperada. En Estados Unidos, esto sería una realidad para millones de familias. Si tu bebé nace entre los años 2025 y 2028, recibirá automáticamente un “regalo de bienvenida” del gobierno de $1,000 dólares en una cuenta Trump. Este beneficio forma parte del nuevo paquete fiscal firmado por el presidente Donald Trump en el verano de 2025, y está diseñado para incentivar el ahorro a largo plazo desde el nacimiento.

Aunque el dinero no se puede usar de inmediato, estas cuentas están pensadas como una herramienta de inversión para el futuro. Funcionan de manera similar a una cuenta IRA (Cuenta de Retiro Individual), pero desde los primeros días de vida del menor. El objetivo es crear una base financiera para cuando llegue la adultez.

¿Qué son las cuentas Trump?

Las cuentas Trump son un nuevo tipo de fondo de ahorro con beneficios fiscales. Cada niño nacido entre 2025 y 2028 recibirá una cuenta con $1,000 dólares depositados una sola vez por el gobierno federal, siempre y cuando tenga un número válido de Seguro Social.

A partir de julio de 2026, padres, empleadores, gobiernos estatales y organizaciones sin fines de lucro podrán contribuir hasta $5,000 dólares anuales por cada menor (incluyendo hasta $2,500 dólares de empleadores). Las contribuciones serán voluntarias y no reemplazan otras opciones como los planes 529 para educación.

¿Cómo abrir una cuenta Trump?

Actualmente, no es posible abrir la cuenta de forma directa en bancos o instituciones financieras.

“Los padres o tutores no pueden, por ahora, acudir a un banco o firma de inversiones para abrir este tipo de cuenta”, señala Adam Frank, jefe de planificación patrimonial en J.P. Morgan.

El gobierno será el encargado de crear las cuentas de manera automática, a través de una institución financiera aprobada, una vez que se registre el nacimiento del bebé y se emita el número de Seguro Social. El depósito de $1,000 dólares comenzará a realizarse a partir de julio de 2026.

Para los niños nacidos antes de esa fecha, aún no hay lineamientos específicos. El Departamento del Tesoro se encuentra desarrollando las reglas operativas y se espera que emita más detalles en los próximos meses.

Se anticipa que los padres tendrán que confirmar su elegibilidad marcando una casilla en su declaración de impuestos, aunque esto aún no está confirmado oficialmente.

¿Cómo se puede usar el dinero?

Una vez que el niño cumpla 18 años, podrá usar los fondos bajo reglas similares a una cuenta IRA tradicional. Es decir, podrá hacer retiros sin penalización para fines como educación, la compra de su primera vivienda o, simplemente, para su retiro a partir de los 59 años y medio.

Las contribuciones hechas por los padres no se deducen de impuestos al momento del depósito, pero las ganancias generadas estarán sujetas a impuestos cuando se retiren, lo cual es característico de las cuentas de retiro tradicional.

¿Vale la pena aportar más dinero a la cuenta Trump?

Recibir $1,000 dólares gratis del gobierno es un buen inicio. Pero si estás pensando en ahorrar más para el futuro de tu hijo, los expertos recomiendan evaluar otras opciones también. Por ejemplo, los planes 529 ofrecen ventajas fiscales específicas para educación y mayor flexibilidad en su uso.

Monique Morrissey, economista del Economic Policy Institute, cree que estas cuentas serán más atractivas para padres con asesoría financiera profesional, mientras que Romina Boccia, del Cato Institute, considera que “es una forma de dejar una huella política permanente” más que una solución eficiente de ahorro.

Aun así, muchos asesores financieros coinciden en que el ahorro temprano tiene grandes beneficios.

“Yo lo llamaría una ventaja de 18 años para la jubilación”, señaló Neal Ringquist, vicepresidente ejecutivo de Retirement Clearinghouse, a USA Today.

¿Y si ya tienes otras cuentas de ahorro?

No hay problema. Cuando el beneficiario alcance la adultez, podrá consolidar su cuenta Trump con otras cuentas de retiro o mantenerla como un fondo adicional. Aunque esto agrega complejidad al sistema tributario, no limita su utilidad.

Las cuentas Trump representan una oportunidad única para comenzar a construir patrimonio desde el nacimiento. Aunque aún quedan detalles por definir, estar al tanto de su implementación puede marcar la diferencia para las familias que buscan preparar el terreno financiero de sus hijos desde temprano. Mantente informado y asegúrate de cumplir con los requisitos cuando el programa esté plenamente en marcha.

También te puede interesar: