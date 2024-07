La nueva regla de los 10 años en cuentas de jubilación: cómo te afecta si heredas alguna

Es cierto que no todos podemos prepararnos para el retiro como quisiéramos. Quienes sí lo hacen con alguna cuenta de jubilación, ahora deben contemplar una nueva regla que puede afectar la manera en la que dispersan su dinero o, especialmente, cómo deberán retirarlo sus beneficiarios si la heredan.

El pasado 19 de julio, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento del Tesoro emitieron las reglas finales para las distribuciones mínimas requeridas, conocidas como RMD, por sus siglas en inglés, para los beneficiarios bajo la regla de los 10 años.

Las nuevas reglas exigen que, a partir del 17 de septiembre de 2024, los beneficiarios deben cumplir con la regla de retiro de 10 años. Esto significa que el beneficiario tome distribuciones anuales y agote la cuenta completa 10 años después de la muerte del titular original de la cuenta.

Además, esta regla se aplicará a todas las cuentas de jubilación, como los planes 401(k), las cuentas de jubilación individual (IRA), anualidades, entre otras, que se hayan heredado desde del 1 de enero de 2020. En otras palabras, los beneficiarios que se encuentren en esta situación, tienen seis años para agotar el total de los fondos y cumplir la regla de los 10 años.

Es importante decir que, como muchas normas, tiene sus excepciones. La regla de los 10 años no se aplica a los beneficiarios designados elegibles (EDB), como cónyuges, hijos menores, aquellos que no sean más de 10 años más jóvenes que el fallecido y beneficiarios discapacitados o con enfermedades crónicas. Las nuevas normas afectan a los hijos adultos, nietos, hermanos, amigos y otras personas que no califican como EDB.

Antes, los herederos podían recibir distribuciones más pequeñas a lo largo de su vida. Esto, a su vez, les permitía mantener más dinero en las cuentas de jubilación para que siguiera creciendo. Si bien la Ley SECURE 2.0, promulgada en 2019, cambió esto, dejó sin respuesta si los herederos debían retirar anualmente o podían esperar hasta el final de los diez años.

El IRS y el Tesoro de EE.UU. aclararon esta situación y exigen retiros anuales. La cantidad de la que se puede disponer cada año varía según los fondos.

Algunos expertos han considerado que estas regulaciones podrían tener más cambios en un futuro remoto.

“Es casi seguro que habrá muchas cosas que NO estén contempladas en las Regulaciones y que el IRS tendrá que abordar en el futuro”, publicó en un hilo de X Jeffrey Levine, de Buckingham Wealth Partners y Kitces.com.

