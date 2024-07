Seguridad Social: a quiénes les cerrarán su cuenta de My Social Security, ¿qué hay que hacer?

La Administración del Seguro Social (SSA) actualizó la información sobre el cambio de las cuentas My Social Security a Login.gov, al emitir un plazo para el cierre de las cuentas de los usuarios.

Hace unas semanas, la SSA dio a conocer que los beneficiarios de los distintos programas del Seguro Social, como Seguridad de Ingresos Suplementario (SSI) y Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI), que hayan abierto una cuenta my Social Security antes del 18 de septiembre de 2021, deberán cambiarla por una cuenta Login.gov.

La agencia aclaró que este movimiento deben hacerlo antes del 31 de agosto, ya que esa es la fecha en la que la SSA cerrará todas las cuentas my Social Security que no hayan hecho el cambio.

El objetivo del paso de la cuenta My Social Security a la plataforma de Login.gov es simplificar la experiencia de inicio de sesión y alinearse con los estándares federales de autenticación, así como brindar un acceso seguro, según detalla la agencia.

Las personas deben estar tranquilas, ya que toda la información que consultaban a través de my Social Security estará en Login.gov. De hecho, lo único que cambia es el medio de acceso. La cuenta my Social Security es gratuita y la puede tener cualquier trabajador que pague impuestos al Seguro Social en Estados Unidos, reciban beneficios o no. Esta cuenta se puede usar para solicitar una tarjeta de Seguro Social de reemplazo, verificar el estatus de una solicitud, calcular beneficios futuros o administrar los beneficios que ya reciben.

Cómo cambiar la cuenta my Social Security por una Login.gov

Como se mencionó, los usuarios que hayan creado su cuenta my Social Security antes del 18 de septiembre de 2021 deberán hacer este cambio. Los usuarios posteriores ya deberán tener una cuenta Login.gov activa.

Para hacer el cambio es muy sencillo, ya que lo único que tienes que hacer es ingresar a tu cuenta my Social Security y seguir las indicaciones, ya que esta te redirigirá a la apertura de la cuenta Login.gov.

También puedes hacerlo de la siguiente manera:

Ingresa al sitio secure.ssa.gov.

Haz clic en Login.gov.

Se abrirá un enlace.

Dale en crear una cuenta.

Coloca tu correo electrónico y contraseña.

Proporciona información personal para verificar tu identidad.

Recibirás un código de activación para completar el proceso.

Lee y acepta los Términos de servicio de la Seguridad Social antes de acceder a tu cuenta.

Con la cuenta creada, debes colocar si prefieres recibir las notificaciones por correo electrónico o mensaje de texto.

Para hacer este cambio, debes ser mayor de 18 años, tener un número de Seguro Social y una cuenta de correo electrónico.

