¿Preparado para jubilarte? Solo 1 de cada 5 personas lo está, según un estudio

¿Estás preparado para la jubilación? No importa la edad que tengas, esta debería ser una pregunta primordial que cualquier persona deba tener presente en todo momento. Estamos conscientes de que la inflación y las necesidades diarias han provocado que sea todo un desafío ahorrar para el retiro. Lamentablemente, la mala noticia es que la gran mayoría de los estadounidenses, alrededor de 1 de cada 5 personas, no tienen los suficientes fondos para vivir sus años dorados.

Solo el 20% de las personas de 55 años están adecuadamente preparadas para afrontar con el suficiente dinero la vida después de la jubilación, según el informe “Pulse of the American Retiree” de Prudential Financial. Apenas uno de cada cinco adultos en esta etapa tiene ahorrado $447,000 dólares o más, lo que equivale aproximadamente a ocho veces el salario promedio en Estados Unidos.

Este hallazgo contrasta con la preocupante realidad de que la mediana de ahorros de los actuales adultos de 55 años es de apenas $50,000 dólares, una cifra muy por debajo de lo necesario para asegurar una vejez tranquila y estable. La mayoría de quienes se acercan a la edad de jubilación admiten estar ansiosos por su situación financiera futura, reconociendo que la inflación y los gastos diarios complican aún más el panorama.

David Blanchett, jefe de investigación de jubilación de Prudential, advierte sobre la necesidad urgente de tomar decisiones financieras difíciles en los últimos años de carrera laboral.

“Si ya sabes que estás en apuros, necesitas conseguir dinero de algún lugar”, comenta Blanchett.

Muchas de las personas adultas consideran el apoyo económico familiar, por medio de sus padres, si aun los tienen vivos, o ayuda de sus hijos. Otros incluso prevén posponer la jubilación para acumular más fondos.

El estudio también destaca que una cuarta parte de los adultos de 55 años planea depender del apoyo financiero de la familia durante la jubilación, mientras que un número significativo espera necesitar ayuda con la vivienda en sus años dorados. A este fenómeno se le conoce como “silver squatters” (okupas plateados), debido a que temen no poder pagar su necesidad de vivienda, por la que dependerán de sus familiares cercanos para solventar ese fuerte gasto.

Además, Blanchett enfatiza la importancia de posponer la solicitud de beneficios del Seguro Social hasta los 70 años, ya que cada año de espera aumenta significativamente el monto mensual del beneficio. Esta estrategia puede marcar la diferencia para quienes enfrentan un panorama financiero incierto al acercarse a la jubilación prematuramente.

El estudio también aborda las expectativas irreales que algunos trabajadores tienen sobre prolongar su carrera laboral más allá de los 65 años. Blanchett advierte que la mayoría de las personas se retiran antes de lo planeado, lo cual puede empeorar aún más su situación financiera si no han acumulado los fondos suficientes.

Estos resultados son más preocupantes si se combinan con los resultados de otro estudio reciente. El Instituto Nacional de Seguridad de la Jubilación (NIRS) presentó un informe en el que se encontró que el 40% las personas nacidas entre 1965 y 1980 no han ahorrado nada para su jubilación. Cabe recordar que las personas de mayor edad de este grupo que forma parte de la Generación X están por cumplir 60 años, si no es que ya lo hicieron, edad en la que es considerada por muchos como los inicios de la jubilación.

