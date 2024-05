Seguridad Social: 7 puntos a favor para los que decidan retirarse a los 70 años

Cuando los trabajadores en Estados Unidos están cerca del retiro, se enfrentan a una disyuntiva muy común: cuándo reclamar los beneficios del Seguro Social. Como muchos saben (y si no, te estás enterando), la Administración del Seguro Social (SSA) permite que solicites tus pagos de jubilación desde los 62 años. Muchos temen dejar dólares en la mesa y por eso se apresuran a cobrarlos. En esta ocasión, te daremos 7 puntos para que valores esperar mejor hasta los 70 años para obtener tus mensualidades del Seguro Social.

1. Obtienes el pago más grande del Seguro Social

Este es el beneficio de conocimiento más popular: cuando esperas hasta los 70 años para reclamar tus beneficios del Seguro Social, obtienes la mayor cantidad disponible para ti.

Por cada año que pasa tras tu edad plena de jubilación (FRA), que puede ser entre los 66 y 67 años, según tu fecha de nacimiento, tus beneficios crecen 8% hasta los 70 años.

2. Crecen los beneficios de sobrevivientes

Un temor de muchos estadounidenses es que, al cobrar hasta los 70 años, se arriesgan a no disfrutar de esos grandes pagos por algún posible fallecimiento. Para alguien que se preocupa por su familia, este no debería ser un tema de conflicto. Es cierto que tú podrías no aprovechar esas ganancias si dejas de existir, sin embargo, garantizas que tu cónyuge e hijos dependientes obtengan el máximo de beneficios de sobrevivientes del Seguro Social.

3. La protección contra la inflación es mayor

La SSA presenta su ajuste por el costo de vida (COLA), en el que incrementa los beneficios de los jubilados, con base en los datos inflacionarios de cada año. Un premio poco conocido al esperar hasta los 70 años es que, al recibir el beneficio máximo disponible para ti, también ocasionas que el COLA aumente tus pagos mensuales significativamente mucho más que si los hubieras cobrado tiempo antes.

4. Tienes una recompensa sorpresa

La SSA otorga aproximadamente un 24% adicional por mes si solicitas los beneficios de jubilación a los 70 años. Por el contrario, una jubilación anticipada reduce tu pago en un 30%.

5. Puedes seguir generando ingresos

Los beneficios de la jubilación del Seguro Social no suelen ser lo suficientemente altos como para solventar los gastos usuales de una persona retirada. Para ellos, más que reclamarlos, su solución puede ser la de seguir trabajando. Quizás no es alentador, pero es funcional para muchas personas que todavía no desean retirarse y quieren lograr la cantidad máxima del Seguro Social.

6. Te proteges de los impuestos

Como mencionamos, los beneficios no suelen ser lo suficientemente altos como para mantener un hogar, por lo que muchos siguen trabajando. Al hacerlo, pueden provocar que tengan que pagar impuestos de sus beneficios del Seguro Social, si superan ciertos límites.

En concreto: si piensas seguir trabajando para no estar corto de dinero, entonces, espera tu reclamo hasta los 70 años, así te proteges de embrollos fiscales y tener que pagar impuestos sobre tus beneficios.

7. Obtienes más dinero en tu vida

Si cuentas con buena salud, esperar puede ser la decisión financiera más inteligente. Si cobras tus beneficios a los 70 años y vives otros 20, te garantizamos que exprimirás la mayor cantidad de dinero total que podrías haber obtenido del Seguro Social.

