¿Cuáles son las razones más frecuentes de suspensión de beneficios del Seguro Social?

La Administración de la Seguridad Social cuenta con varios programas sociales que dan complemento a los beneficios mensuales ya sea de los jubilados o de los adultos de la tercera edad de bajos ingresos y personas con discapacidad.

En el caso de este último los trabajadores con incapacidad laboral pueden postularse al Seguro por Incapacidad (SSI) las personas que deseen solicitar este beneficio deben contar con algunos requisitos como: haber trabajado mínimo 35 años, haber trabajado en empleos cubiertos por la Seguridad Social; haber acumulado el máximo imponible o base de cotización, presentar la jubilación tardía y tener una incapacidad que no sea superable en corto tiempo.

Aunque este Seguro suele beneficiar a millones de trabajadores con incapacidad puede que romper algunas de sus reglas haga que el beneficiario pierda sus cheques mensuales, es por esa razón que aquí te contamos cuáles son las razones por las que este beneficio se puede suspender:

Continuar trabajando: si el beneficiario del SSDI continúa laborando, la SSA podría suponer que no necesita el beneficio y procede a suspenderlo. El Seguro Social considera que los fondos de este programa deben estar dirigidos únicamente a las personas que realmente lo necesiten.

Mejora médica: constantemente el programa solicitará a los beneficiarios exámenes de rutina para conocer el estado de salud, si la condición es superable en corto plazo o con rehabilitación es probable que el beneficio sea suspendido.

Cometer fraude: si el beneficiario altera o presenta informes médicos, o ingresos falsos la suspensión del beneficio puede llegar a ser de inmediata.

Alcanzar la plena edad de jubilación: una de las reglas que se aplica a este programa es que los jubilados no pueden recibir beneficios del SSDI al mismo tiempo, por lo tanto, una vez el beneficiario alcance la edad plena de jubilación 67 años el beneficio se suspenderá.

Exceder los límites de recursos: el programa evalúa los ingresos del beneficiario si este excede la cantidad máxima se le suspenderá el beneficio.

Encarcelamiento: si el beneficiario es encarcelado la suspensión del beneficio es de inmediata y durará el tiempo que este detenido, podría solicitarlo de nuevo a excepción de algunos delitos que especifica el programa.

Mudarse sin notificar: cambiar de domicilio y no reportarlo ante la entidad puede hacer que pierda los beneficios, ya que mudarse por ejemplo a otro estado puede hacer que el SSDI suspenda temporalmente los pagos al igual que no dar respuesta a la entidad o no reportarse ante el programa.

Pagos a los dependientes: en algunos programas de la SSA, los dependientes pueden recibir beneficios, pero estos suelen finalizar cuando cumplen 18 años, se casa o muda.

Sigue leyendo: