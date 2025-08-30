Las mejores aplicaciones para buscar gasolina barata

Encontrar gasolina barata se ha convertido en una prioridad para muchos conductores. A pesar de que los precios del combustible han disminuido desde su pico de $5.016 dólares en junio de 2022, aún sigue siendo una parte importante del gasto mensual de los consumidores. Sin embargo, las aplicaciones móviles pueden ser una herramienta útil para reducir este costo. Aquí te presentamos algunas de las mejores apps para encontrar gasolina barata y aprovechar descuentos.

1. GasBuddy

Con una calificación de 4.7 en la App Store y 4.1 en Google Play, GasBuddy es una de las aplicaciones más populares para encontrar precios bajos en gasolina. Funciona a través del crowdsourcing, donde los usuarios publican los precios de las estaciones de servicio.

Además, con la tarjeta GasBuddy, que no es una tarjeta de débito ni crédito pero se vincula a tu tarjeta bancaria, puedes ganar puntos por tus compras y canjearlos por gasolina gratuita. Esta tarjeta puede ahorrarte hasta 25 centavos por galón.

GasBuddy funciona en el 95% de las estaciones de servicio, lo que la convierte en una opción confiable para quienes buscan precios bajos regularmente.

2. Gas Guru

Si eres de los que prefieren tener más opciones, Gas Guru te ofrece una extensa lista de estaciones de gasolina. Puedes buscar por distancia y aplicar filtros como estaciones que tengan reparaciones, cajeros automáticos o que estén abiertas las 24 horas.

Aunque la aplicación tiene una calificación de 3.1 en ambas tiendas de aplicaciones, su mayor atractivo es la capacidad de filtrar según tus necesidades específicas.

3. Fuelio

Si usas tu vehículo para fines comerciales, Fuelio es la aplicación ideal para ti. Con una calificación de 4.5 en Google Play, esta app te permite rastrear no solo el precio de la gasolina, sino también los gastos relacionados con el mantenimiento del vehículo y los kilómetros recorridos.

Al igual que otras aplicaciones, Fuelio usa información colaborativa para actualizar los precios de las estaciones cercanas.

4. Waze

Waze (con una calificación de 4.9 en la App Store) es conocida principalmente por su capacidad para ofrecer direcciones y alertas sobre el tráfico, pero también incluye una sección de estaciones de gasolina.

Los precios son actualizados por los usuarios, y las estaciones más baratas se resaltan en verde, lo que facilita la decisión de dónde repostar.

Si eres dueño de un vehículo eléctrico, Waze te ayudará a localizar estaciones de carga compatibles con tu modelo de auto.

5. AAA Mobile

Si eres miembro de AAA, esta aplicación puede ser una excelente herramienta para encontrar gasolina barata. Con una calificación de 4.5, muestra los precios más bajos dentro de un radio de dos millas de tu ubicación.

Además, ofrece descuentos exclusivos para miembros, como un 30% de descuento en tu primera compra de gasolina en estaciones Shell al registrarte en su programa de recompensas.

6. Google Maps

Aunque Google Maps (calificación de 4.7 en la App Store) es principalmente una herramienta de navegación, tiene la función de mostrarte los precios de gasolina cercanos. Al abrir la app, puedes tocar el botón “Gas” para ver un mapa con los precios de las estaciones más cercanas, y filtrar según distancia o accesibilidad. Es ideal si ya usas Google Maps para tus rutas diarias.

7. Upside

Con una calificación de 4.8 en la App Store, Upside es otra aplicación popular que te permite ganar dinero en efectivo por tus compras, incluyendo la gasolina. Con más de 45,000 estaciones participantes en todo el país, puedes usar tu tarjeta de crédito o débito en la estación de gasolina y recibir una devolución de hasta el 11% en combustible. Además, ofrece reembolsos por compras en restaurantes y otras tiendas.

8. Checkout 51

Aunque Checkout 51 (calificación 4.1) no se limita a gasolina, permite obtener reembolsos por combustibles y otros productos cotidianos como alimentos y artículos de supermercado.

Una vez que hayas comprado el combustible y otros productos, puedes subir tu recibo y recibir el reembolso correspondiente en tu cuenta.

