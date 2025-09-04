Amazon elimina un beneficio para compartir los envíos gratuitos: así te afecta

Este miércoles, Amazon dio a conocer que próximamente eliminará uno de los beneficios que permeaba a los consumidores que no eran miembros Prime: el acceso a envíos gratuitos compartidos por quiénes sí son suscriptores. Esto no significa que no se pueda compartir el beneficio, solo que ahora tendrá una importante restricción que implica que vivan en el mismo hogar.

A partir del 1 de octubre, es la fecha que marcaría el cierre definitivo del programa Prime Invitee, que permitía a los usuarios compartir únicamente los envíos rápidos sin necesidad de compartir residencia.

Este cambio impacta especialmente a quienes durante años disfrutaron de entregas en dos días, sin pagar la suscripción completa. Ahora, si deseas compartir los beneficios de Amazon Prime, como los envíos rápidos o el acceso a contenido digital, deberás hacerlo únicamente con personas que vivan en tu misma residencia principal, a través del programa Amazon Family, tal como se dio a conocer en una actualización de la sección de atención al cliente en el sitio web de Amazon.

¿Qué cambia con la eliminación del Prime Invitee Program?

Hasta ahora, los miembros Prime podían invitar a otros usuarios, sin importar su dirección, para que disfrutaran del beneficio de envíos gratuitos. Esto ya no será posible. Amazon confirmó en su sitio de servicio al cliente que el programa Invitee terminará oficialmente el 1 de octubre de 2025.

Desde entonces, solo podrán compartirse beneficios si los miembros comparten el mismo hogar. Esto incluye compartir la dirección de residencia principal y métodos de pago. Además, será necesario vincular las cuentas mediante Amazon Family.

¿Qué es Amazon Family y cómo funciona?

Amazon Family es la nueva vía para compartir beneficios de Prime con:

Un adulto adicional

Hasta cuatro adolescentes (agregados antes del 7 de abril de 2025)

(agregados antes del 7 de abril de 2025) Hasta cuatro niños, todo dentro del mismo hogar

Para configurarlo, los usuarios deben ir a su cuenta Prime, buscar la sección “Compartir beneficios Prime” y enviar invitaciones a los miembros de su familia. La condición es que todos los integrantes compartan métodos de pago, aunque pueden hacer compras con sus propios medios.

Amazon aclara que los miembros pueden salir y volver a un Amazon Family en cualquier momento, pero deberán esperar 12 meses antes de unirse a otro grupo familiar distinto.

¿Qué beneficios incluye Amazon Family?

La membresía compartida en Amazon Family permite acceso a una variedad de ventajas, entre ellas:

Envíos rápidos y gratuitos en artículos Prime

Acceso a eventos exclusivos como Prime Day

Series, películas y deportes en vivo mediante Prime Video (con anuncios)

Escucha sin anuncios en modo aleatorio en Amazon Music

Contenido digital como libros, audiolibros y videojuegos

Membresía Grubhub+ gratuita

Descuentos en gasolina en estaciones BP, Amoco y ampm participantes

¿Qué pasa si ya eras parte del programa Invitee?

Aquellos que estaban inscritos en el programa entre 2009 y 2015, cuando se dejó de aceptar nuevos participantes, recibirán una oferta especial. Amazon confirmó que ofrecerá una suscripción Prime por 12 meses a solo $14.99 dólares, válida hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta promoción será limitada y estará dirigida únicamente a los usuarios que reciban la notificación directa por parte de la empresa.

Lauren Beitelspacher, profesora en Babson College, mencionó para USA Today que es muy probable que el programa Prime Invitee no generó los ingresos esperados y que “ya le costaba bastante dinero a la empresa”. Asimismo, estima que la empresa de Jeff Bezos buscaría aumentar el número de suscripciones individuales, aunque la eliminación de este programa cause molestias de inicio.

Si eras un usuario invitado y no vives con un miembro Prime, tendrás dos caminos: pedir que te agreguen al Amazon Family si viven contigo, o adquirir tu propia suscripción.

Este cambio no afectará a quienes ya tienen su membresía Prime activa, pero sí modifica las reglas del juego para quienes dependían del beneficio compartido sin costo adicional.

Ante esta actualización, es importante que los usuarios revisen su configuración familiar y evalúen si vale la pena adquirir su propio plan, especialmente si usan Amazon con frecuencia. Mantener el acceso a envíos rápidos y demás beneficios puede representar un ahorro significativo a largo plazo.

