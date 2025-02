Padres prefieren ahorrar en bitcoins que en el plan 529 para la universidad de sus hijos

En los últimos años, algunos padres en Estados Unidos han optado por invertir en criptomonedas, particularmente en Bitcoin, en lugar de los tradicionales planes de ahorro para la universidad como el 529. La creciente preocupación por el alto costo de la educación universitaria ha llevado a muchos a explorar alternativas que prometen un mayor rendimiento, aunque con riesgos inherentes.

El costo promedio de una educación universitaria en Estados Unidos ha aumentado significativamente. Según el Education Data Initiative, el costo anual de asistir a una universidad privada en el país supera los $60,000 dólares. Este monto incluye matrícula, libros y gastos de vida. Ante estos costos, los padres buscan formas más rentables de financiar la educación de sus hijos, y la inversión en criptomonedas ha comenzado a ganar terreno.

El plan 529 es una opción tradicional que muchos padres eligen para ahorrar para la universidad de sus hijos. Este plan ofrece ventajas fiscales, como el crecimiento de la inversión sin impuestos sobre las ganancias, lo que lo convierte en una opción atractiva.

Existen dos tipos principales de planes 529: los de ahorro y los de matrícula prepagada. El plan prepagado permite a los padres fijar el costo de la matrícula universitaria a precios actuales, lo que podría generar un ahorro considerable en el futuro.

Sin embargo, aunque el plan 529 es una inversión estable, no siempre ofrece los rendimientos que algunos padres esperan. En muchos casos, el crecimiento es limitado, y las penalizaciones por no usar el dinero para fines educativos son estrictas. Además, los planes prepagados no cubren otros gastos como alojamiento o comida.

La atracción por las criptomonedas, especialmente el Bitcoin, radica en su potencial de altos rendimientos. En un reporte de Bloomberg, algunos padres, como Alex Crognale, argumentan que invertir en Bitcoin ofrece mejores oportunidades para el futuro de sus hijos que un plan 529.

“Las matemáticas son claras para mí. Seguir a la multitud y optar por el plan 529 no pondrá a mi hijo en la mejor posición para el futuro”, comentó Crognale a Bloomberg.

Otros padres comentan cosas similares.

“Llegué a la conclusión de que si lo hago para mis ahorros personales, ¿por qué no hacerlo para mis hijos?”, señaló, Travis Headley, otro padre consultado por Bloomberg

Ambos padres consideran que el Bitcoin, a pesar de su volatilidad, podría ser una forma más rentable de asegurar el futuro financiero de sus hijos.

A pesar de sus atractivos, las criptomonedas como el Bitcoin presentan riesgos significativos. Su valor ha experimentado fluctuaciones dramáticas en los últimos años. Por ejemplo, el valor del Bitcoin cayó un 75% entre septiembre de 2021 y finales de 2022, pasando de casi $67,000 dólares a poco más de $17,000 dólares. Sin embargo, muchos defensores del Bitcoin creen que su valor seguirá creciendo debido a su suministro limitado, lo que fomenta una “demanda cada vez mayor”.

Algunos expertos sugieren que la mejor estrategia podría ser combinar ambos enfoques. El blog Crypto Coin Toss propuso en un artículo de noviembre que los padres diversifiquen su inversión, distribuyendo sus ahorros entre el plan 529 y Bitcoin. Esto les permitiría aprovechar la estabilidad y las ventajas fiscales del plan 529, al tiempo que se benefician del crecimiento potencial de las criptomonedas.

También te puede interesar: