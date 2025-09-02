Powerball de $1.3 mil millones: ¿qué pasa si hay varios ganadores?

El sorteo del Powerball con un acumulado estimado de $1.3 mil millones de dólares ha generado gran expectativa en todo Estados Unidos. Pero surge una pregunta importante: ¿qué pasa si más de una persona gana el premio mayor? La respuesta está en las reglas del propio juego, y conocerla puede marcar la diferencia si tu boleto resulta ser uno de los ganadores.

En el sorteo del lunes 1 de septiembre de 2025, nadie acertó los seis números de la combinación ganadora: 8, 23, 25, 40, 53 y Powerball 5, con un Power Play de 3x.

Aunque no hubo ganadores del jackpot, 10 boletos acertaron las cinco bolas blancas, ganando $1 millón de dólares cada uno. Además, otros dos jugadores usaron la opción del Power Play y se llevaron $2 millones de dólares cada uno. También se registraron 124 boletos premiados con $50,000 dólares y 25 con $150,000 dólares, por combinar correctamente cuatro bolas blancas más el Powerball, con y sin Power Play, respectivamente.

El próximo sorteo se realizará el miércoles 3 de septiembre, con el premio acumulado ubicado como el quinto más grande en la historia del Powerball y el noveno en la historia de todas las loterías en EE.UU.

¿Qué pasa si hay varios ganadores del premio mayor?

Las reglas del Powerball son claras: si más de un boleto acierta los seis números, el premio mayor se divide equitativamente. Esto significa que el total del jackpot se reparte entre todos los ganadores, independientemente del estado en el que compraron su boleto.

El 50% de los premios equivalen a las ventas totales de los sorteos. De ahí que los funcionarios de Powerball pueden reducir los niveles de premiación, incluidos Power Play y el premio Match 5+0, si una cantidad inesperada de boletos ganadores supera el fondo disponible en un sorteo, asegura la Lotería de Colorado. En tal situación, “los fondos asignados a cada premio afectado se dividirán equitativamente entre todos los ganadores de ese premio”.

El 6 de enero de 2022, se dio el caso de un premio compartido, cuando dos boletos vendidos en California y Wisconsin acertaron los seis números. El acumulado había subido a $632.6 millones de dólares, y cada ganador recibió aproximadamente $316.3 millones de dólares en anualidades o $225.1 millones de dólares en efectivo de un pago único estimado en $450.2 millones de dólares, antes de impuestos.

Este ejemplo ilustra cómo la división del jackpot no reduce necesariamente la ganancia a un nivel insignificante, pero sí cambia las expectativas si más personas resultan afortunadas.

¿Qué opciones tienen los ganadores?

Si hay un solo ganador del acumulado actual, podrá elegir entre recibir $1,300 millones de dólares en pagos anuales durante 30 años (el primer pago inmediato y los siguientes con incrementos del 5% anual) o bien, $589 millones de dólares en un solo pago en efectivo.

En caso de haber varios ganadores, esas cifras se dividirían por igual, y cada uno podría optar por anualidad o pago único. En ambos casos, los montos están sujetos a impuestos federales y estatales, que pueden variar dependiendo del lugar de residencia del ganador.

Otros premios históricos del Powerball

El sorteo del 1° de septiembre de 2025 forma parte del exclusivo club de acumulados superiores a los mil millones de dólares. Estos son algunos de los más grandes en la historia:

$2,040 millones de dólares del 7 de noviembre de 2022 (ganado en California) $1,765 millones de dólares del 11 de octubre de 2023 (ganado en California) $1,586 millones de dólares del 13 de enero de 2016 (ganado en California, Florida y Tennessee) $1,326 millones de dólares del 6 de abril de 2024 (ganado en Oregon) $1,300 millones de dólares para el 3 de septiembre de 2025 (por determinar) $1,080 millones de dólares del 19 de julio de 2023 (ganado en California) $842.4 millones de dólares del 1 de enero de 2024 (ganado en Michigan) $768.4 millones de dólares del 27 de marzo de 2019 (ganado en Wisconsin) $758.7 millones de dólares del 23 de agosto de 2017 (ganado en Massachusetts) $754.6 millones de dólares del 6 de febrero de 2023 (ganado en Washington)

A lo largo de los años, Powerball ha demostrado ser una lotería capaz de cambiar vidas. Pero la posibilidad de compartir el premio mayor es real, y debe ser considerada por cualquier jugador con esperanzas de ganar.

Antes de soñar con millones, asegúrate de entender cómo funcionan las reglas del juego. Y recuerda: jugar responsablemente es siempre lo más importante.

