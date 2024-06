La travesía del jardinero que asegura ser el verdadero ganador del premio más grande de Powerball

El 7 de noviembre de 2022, Edwin Castro pasó a la historia al ganar $2.04 mil millones de dólares, el premio mayor más grande Powerball. El dulce sabor de la victoria se volvió amargo cuando José Rivera, un jardinero lo demandará con el argumento de ser él quien en realidad compró el boleto ganador. Desde 2023, la batalla legal se mantiene en curso.

La hermana de Rivera, quien prefirió mantenerse en el anonimato, habló recientemente para el portal The Sun para compartir que el jardinero, quien asegura ser el verdadero comprador del histórico billete ganador de Powerball, ha enfrentado una racha de malos eventos desde que inició su demanda.

La mujer contó que Rivera ha sufrido para sostenerse desde que inició su batalla legal. Durante este periodo ha estado sin trabajo y, además, afrontó la separación de la madre de sus hijos. Ahora, vive entre la casa de dos de sus hermanas, durmiendo en el sofá. A pesar de ello, parece que el jardinero no cesa en su lucha.

“Si tiene la energía, adelante”, respondió la hermana de Rivera al medio cuando le preguntaron si creía que el jardinero debía seguir su proceso legal. “Yo no tengo la energía. Pero creo que él es el verdadero ganador, entonces tiene sentido lo que hace”.

Cabe señalar que Rivera no solo demando a quien por el momento es el ganador oficial de Powerball, también demandó a Urachi Romero, su exarrendador, de quien asegura le robó su boleto antes de que de alguna manera llegara a manos de Castro.

“Como él dijo, el boleto fue robado. Yo le creo porque es mi hermano y dice la verdad. Pero veamos qué pasa. No me meto demasiado en sus negocios, soy muy reservada. Solo lo escucho y cuando necesita ayuda estoy aquí para ayudarlo. Él me habla de eso”, afirmó la mujer.

El hombre ha contratado al legista defensor John Michael Flanagan, quien se volvió famoso tras representar al médico de Michael Jackson, Conrad Murray.

“No sé (cómo paga al abogado), eso es asunto suyo. Pero le va bien, nos aseguramos de que esté bien”, señaló la mujer.

¿Qué ha pasado en la batalla legal por el premio mayor de Powerball?

Luego de que en noviembre de 2022 se diera a conocer que un boleto en California resultó ganador del premio más grande en la historia de Powerball, por la friolera de $2.04 mil millones de dólares, fue hasta febrero que la Lotería de California anunciara que Edwin Castro fue a reclamar su premio por una suma global en efectivo de $997,600 millones de dólares.

Desde entonces, José Rivera, un jardinero paisajista de 48 años, inició un proceso legal en contra de Castro y su exarrendador, Urachi “Reggie” Romero, al asegurar que él fue la persona que compró en noviembre el boleto Powerball en Joe’s Service Center, en Altadena, el día previo a que se celebró el sorteo.

En su demanda, Rivera comenta que Romero le robó su boleto y, sin saber cómo, llegó a manos de Castro, quien finalmente reclamó el premio.

Según la Comisión de Lotería del Estado de California, existe un video aparente de la compra del boleto por parte de Castro en el Centro de Servicio Joe’s en Altadena, California, pero no lo ha hecho público.

En un caso que conforme pasa se vuelve más intrincado, se ordenó a Rivera someterse a una evaluación psiquiátrica después de haber sido acusado penalmente por el equipo legal de Castro de presentar una denuncia policial falsa en Pasadena, California, en un caso separado.

En algún momento dentro de todo este proceso, afirmó que su ex inquilino, José Rivera, le mostró el boleto ganador antes del sorteo e incluso le explicó por qué eligió cada número, según The New York Post. No obstante, se defiende de que no robó el billete, al asegurar que es ilógico que de haberlo tenido se lo haya dado a Castro. En estos meses, Romero ha sido detenido por posesión de armas, de las que sustenta que las trae por las amenazas que ha recibido.

Por su parte, Edwin Castro no se ha limitado en sus gastos. Desde que recibió el premio ha comprado tres mansiones, una de ella en Hollywood Hills, zona exclusiva donde viven diferentes celebridades, diferentes autos de lujo e incluso le pagó a sus amistades unas costosas vacaciones a Fiji.

También te puede interesar: