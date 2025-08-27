Powerball de $815 millones, el séptimo más grande de este juego: ¿a qué hora es el sorteo?

Para este miércoles 27 de agosto, el Powerball llega con un impresionante premio acumulado de $815 millones de dólares, convirtiéndolo en el séptimo más grande en la historia de este popular juego de lotería. Como pasa cuando se consigue acumular una gran bonificación, este sorteo promete emocionar a los participantes de todo el país. Y si no hay un ganador este miércoles, el premio continuará creciendo, lo que aumentará aún más la expectativa.

Este premio de Powerball proviene de un acumulado, luego de que el pasado 25 de agosto ningún boleto logró acertar los seis números ganadores: 16, 19, 34, 37, 64 y el Powerball 22.

Durante el sorteo, el Power Play estuvo activo con un multiplicador de 3X, lo que permitió que varios boletos ganadores recibieran premios significativos. De hecho, dos personas en Georgia y Texas se llevaron $1 millón de dólares cada una por acertar los cinco números blancos, mientras que 26 boletos ganaron $50,000 y otros cinco $150,000.

El sorteo de este miércoles 27 de agosto está programado para las 10:59 p.m. (ET), hora estándar del este. Si vives en otras partes de los Estados Unidos, estos son los horarios a los que debes estar al pendiente, según donde vivas:

9:59 p.m. , Hora Central (CT)

, Hora Central (CT) 8:59 p.m. , Hora de la Montaña (MT)

, Hora de la Montaña (MT) 7:59 p.m., Hora del Pacífico (PT)

Si eres uno de los afortunados en acertar los números, podrás elegir entre recibir el premio en pagos anuales durante 30 años, con un aumento del 5% cada año, o bien optar por el pago único de $367.9 millones de dólares, antes de impuestos. Si eliges el pago en efectivo, recibirás una cantidad significativamente menor debido a los impuestos, pero tendrás la opción de gestionar el dinero de inmediato.

El sorteo será transmitido en vivo a través de Powerball.com, junto con otros sorteos de Powerball que se realizan lunes, miércoles y sábado a la misma hora. Para jugar, los participantes deben seleccionar cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas y un número adicional entre 1 y 26 para el Powerball rojo.

Los boletos cuestan $2 dólares cada uno, y los jugadores pueden pagar un extra de $1 dólar para activar el Power Play, lo que podría multiplicar su premio de 2 a 10 veces.

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son 1 en 292.2 millones, lo que hace que este juego sea aún más emocionante y desafiante. Sin embargo, las posibilidades de ganar algún tipo de premio (que incluye premios menores como el de acertar 3, 4 o 5 números) son 1 en 24.9. Los tickets están disponibles en tiendas de comestibles y gasolineras a lo largo de todo el país.

A lo largo de los años, el Powerball ha entregado algunos de los premios más grandes de la historia. El jackpot más grande hasta la fecha fue de $2.04 mil millones de dólares, ganado en California en noviembre de 2022. La lista de los 10 premios de Powerball más grandes en su historia es:

$2,040 millones de dólares del 7 de noviembre de 2022 (ganado en California) $1,765 millones de dólares del 11 de octubre de 2023 (ganado en California) $1,586 millones de dólares del 13 de enero de 2016 (ganado en California, Florida y Tennessee) $1,326 millones de dólares del 6 de abril de 2024 (ganado en Oregon) $1,080 millones de dólares del 19 de julio de 2023 (ganado en California) $842.4 millones de dólares del 1 de enero de 2024 (ganado en Michigan) $815 millones de dólares del 27 de agosto de 2025 (por determinar) $768.4 millones de dólares del 27 de marzo de 2019 (ganado en Wisconsin) $758.7 millones de dólares del 23 de agosto de 2017 (ganado en Massachusetts) $754.6 millones de dólares del 6 de febrero de 2023 (ganado en Washington)

Con estos premios, es claro por qué Powerball sigue siendo una de las loterías más emocionantes, no solo por la magnitud de los premios, sino también por las historias de ganadores que se hacen viral tras cada sorteo. Y lo mejor de todo, algunos de estos grandes ganadores han sido de la comunidad latina. ¿Pasará de nuevo? Lo descubriremos en este próximo sorteo o en los futuros subsecuentes, si sigue sin haber un afortunado ganador.

