Kroger cerrará tiendas en agosto: aquí las ubicaciones

La cadena de supermercados Kroger cerrará varias de sus tiendas este mes de agosto como parte de un plan nacional para reducir su red de establecimientos. Estos cierres forman parte de una estrategia más amplia anunciada por la compañía en junio, que contempla la clausura de 60 tiendas en Estados Unidos en un plazo de 18 meses, según su reporte de ventas del primer trimestre del año fiscal 2025.

De acuerdo con Ron Sargent, CEO interino de Kroger, las tiendas que dejarán de operar son aquellas que “no generan ganancias” y se encuentran distribuidas en diferentes partes del país.

Actualmente, la empresa opera más de 2,700 tiendas, por lo que el plan de reducción representa alrededor del 2% de su total de locales.

Kroger también señaló que, a pesar de los cierres, continuará invirtiendo en su crecimiento. La empresa planea destinar entre $3.6 mil millones y $3.8 mil millones de dólares este año en gastos de capital. Esto incluye la construcción de nuevas tiendas y la remodelación de establecimientos ya existentes.

Además, la empresa aseguró que ofrecerá puestos en otras tiendas a los empleados afectados, con el objetivo de minimizar el impacto laboral que estas decisiones puedan tener en sus trabajadores.

¿Qué tiendas cerrarán en agosto?

Aunque Kroger no ha confirmado públicamente todos los cierres, varias ubicaciones que cerrarán este mes han sido identificadas por el sindicato United Food & Commercial Workers (UFCW), que representa a más de 1.3 millones de trabajadores en EE.UU. y Canadá. Otros cierres han sido reportados por medios locales.

Las tiendas con cierre confirmado para agosto son:

Georgia

11877 Douglas Road, Alpharetta. Cerrará el 16 de agosto , según reportes de Fox 5 Atlanta y Atlanta News First.

11877 Douglas Road, Alpharetta. , según reportes de Fox 5 Atlanta y Atlanta News First. Illinois (bajo la marca Mariano’s, propiedad de Kroger)

144 S Gary Ave., Bloomingdale. Cerrará el 15 de agosto , de acuerdo con NBC 5 Chicago.

2323 Capital Dr., Northbrook. Cerrará el 22 de agosto , también según NBC 5 Chicago.

(bajo la marca Mariano’s, propiedad de Kroger) 144 S Gary Ave., Bloomingdale. , de acuerdo con NBC 5 Chicago. 2323 Capital Dr., Northbrook. , también según NBC 5 Chicago. Virginia

1904 Emmett Street, Charlottesville. Cerrará el 22 de agosto , confirmado por UFCW Local 400.

1904 Emmett Street, Charlottesville. , confirmado por UFCW Local 400. West Virginia

2908 State St., Gassaway. Cerrará el 22 de agosto, según UFCW Local 400.

Los cierres de agosto son solo el inicio. En los próximos meses, el minorista seguirá ejecutando sus clausuras de sucursales. Estas son algunas de las tiendas que se anticipan se cerrarían en septiembre y octubre:

Georgia

3479 Memorial Drive, Decatur. Cerrará el 13 de septiembre .

3855 Buford Highway, Brookhaven. Cerrará el 18 de octubre .

3479 Memorial Drive, Decatur. . 3855 Buford Highway, Brookhaven. . Tennessee

1664 East Done Drive, Kingsport. Cerrará el 19 de septiembre , según UFCW Local 400.

1664 East Done Drive, Kingsport. , según UFCW Local 400. Virginia

466 South Cummings Street, Abingdon. Cerrará también el 19 de septiembre, reportado por el mismo sindicato.

Este proceso de reestructuración refleja una tendencia más amplia en el sector minorista, donde muchas cadenas están apostando por modernizar operaciones, cerrar locales con bajo rendimiento y enfocarse en zonas más rentables o de mayor crecimiento.

También te puede interesar: