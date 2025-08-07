Las regiones de EE.UU. donde están cayendo los precios de las casas

En medio de un mercado inmobiliario todavía tenso, marcado por altos precios y tasas hipotecarias elevadas, algunas regiones de Estados Unidos están experimentando una leve caída en los precios de las viviendas. Esto representa una oportunidad para quienes siguen esperando que el mercado se modere antes de dar el paso hacia la compra de una propiedad.

Un informe reciente de Realtor.com analiza el comportamiento del mercado en las 50 principales áreas metropolitanas del país, comparando los precios actuales con los niveles máximos registrados en 2022, cuando el valor medio de una casa alcanzó los $443,000 dólares, según la Reserva Federal de St. Louis.

Según los datos, el enfriamiento del mercado no es uniforme. Las mayores caídas de precios se concentran en el Sur y el Oeste del país, regiones donde el inventario ha crecido significativamente.

En contraste, el Noreste y el Medio Oeste mantienen precios altos debido a la escasa oferta de propiedades disponibles.

“El mercado inmobiliario se ha enfriado ligeramente en 2025”, declaró Danielle Hale, economista jefe de Realtor.com, en un comunicado sobre el informe. “Pero el alcance y la persistencia del reequilibrio varían mucho según el país. Y, a nivel regional, es probable que compradores y vendedores de viviendas experimenten un mercado muy diferente”.

Algunas zonas siguen siendo inaccesibles, mientras que otras ofrecen condiciones más favorables para los compradores.

Entre las ciudades con las mayores caídas en los precios de venta se encuentran:

Austin, Texas , con una reducción cercana al 15% desde 2022.

, con una reducción cercana al 15% desde 2022. Miami, Florida , con un descenso de aproximadamente 19%.

, con un descenso de aproximadamente 19%. Los Ángeles, California, donde también ha bajado el precio medio, aunque sigue estando un 18% por encima del nivel de 2022.

Jake Krimmel, economista senior de Realtor.com, explicó que el crecimiento en el inventario en esas ciudades se debe a que muchas propiedades permanecen más tiempo en el mercado y a que hubo un fuerte impulso en la construcción durante la pandemia.

“Los constructores pudieron obtener permisos y comenzar obras rápidamente”, señaló Krimmel.

Por otro lado, las ciudades del Noreste y Medio Oeste como Nueva York o Milwaukee presentan una situación completamente opuesta. Las regulaciones más estrictas para la construcción y la limitada disponibilidad de terrenos han provocado una escasez crónica de viviendas.

Como resultado, los precios siguen subiendo:

En Nueva York, el precio medio de venta ha aumentado un 16% desde 2022.

desde 2022. En Milwaukee, el incremento es aún más notable, con una subida del 26%.

El inventario activo en esas regiones también está muy por debajo de los niveles anteriores a la pandemia: un 50% menos en el Noreste y un 40% menos en el Medio Oeste, según Krimmel. Aunque algunas ciudades como Boston y Filadelfia han tenido ligeras caídas (1.4% y 1.2%, respectivamente), los precios aún son al menos un 10% superiores a los de hace tres años.

La situación actual refleja un mercado dividido. En zonas donde se construyó más y la oferta ha crecido, los precios tienden a bajar. En cambio, en áreas con restricciones y menos desarrollo, la escasez mantiene los precios en alza.

Aunque los precios siguen siendo altos en casi todo Estados Unidos, hay estimaciones que muestran que estaríamos por ver considerables reducciones de precios ante la mayor cantidad de tiempo en los listados, es decir, las casas no se están vendiendo y los propietarios podrían reducir sus aspiraciones económicas con tal de vender.

