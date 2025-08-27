Pop Mart lanza nuevo mini Labubu: cuánto cuestan y dónde comprarlos

Pop Mart, la famosa marca de figuras coleccionables, acaba de anunciar el lanzamiento de una nueva serie de mini Labubu que promete captar la atención de los fanáticos de sus adorables (y a veces terroríficas) criaturas. Este nuevo producto forma parte de la línea “THE MONSTERS Pin for Love Series”, que se presentará en dos sets de cajas sorpresa.

Una de las cualidades de los nuevos muñecos de Pop Mart es la estética encantadora y un tamaño mucho más compacto que sus versiones anteriores, los mini Labubu están listos para conquistar los corazones de los coleccionistas.

Los mini Labubu son pequeñas figuras de vinilo que miden alrededor de 2.36 pulgadas de largo, sin contar el lazo de suspensión que permite colgarlos en mochilas, carteras o accesorios. Estas figuras son una versión reducida de los Labubu más populares, como los de las series “Exciting Macaron” o “Big into Energy”, que son casi tres veces más grandes que los nuevos mini muñecos.

El diseño de estas figuras es parte de la serie “Pin for Love”, que se divide en dos sets de cajas sorpresa: una que va de las letras A a M y otra de N a Z. Cada caja contiene un mini Labubu de diferente color y con un símbolo o letra en la parte posterior.

Algunas de las cajas son “secretas”, con personajes de “?” y “&”, lo que significa que los compradores tienen una probabilidad de 1 entre 168 de obtener figuras raras como el Labubu “Heart” (en rosa brillante) o “!” (en verde musgo).

¿Cuánto cuestan los nuevos mini Labubu?

El precio de cada caja sorpresa de la serie “Pin for Love” es de $22.99 dólares, sin incluir impuestos ni gastos de envío.

Si quieres completar la serie, puedes comprar un set completo que incluye 14 de las 15 figuras disponibles por $321.86 dólares. Sin embargo, cada cliente está limitado a comprar un set de cada conjunto de letras. Para quienes busquen ambos sets (A-M y N-Z), el costo total sería de $643.72 dólares antes de impuestos.

En comparación con otras series de Labubu, como la “Exciting Macaron” o la “Big into Energy”, cuyas cajas sorpresa cuestan alrededor de $27.99 dólares, los mini Labubu tienen un precio ligeramente más bajo. Además, las figuras secretas suelen ser más caras en el mercado secundario, dado su carácter limitado.

¿Dónde comprar los mini Labubu?

Los nuevos mini Labubu estarán disponibles a partir del jueves 28 de agosto a las 10 p.m. ET en la página web oficial de Pop Mart y su aplicación móvil. La app puede descargarse fácilmente desde Google Play Store o App Store.

Si prefieres comprarlos en una tienda física, puedes revisar el rastreador de tienda Pop Mart para encontrar la más cercana disponible en tu localidad.

¿Qué es un Labubu?

El Labubu es una figura que ha conquistado al público por su peculiar diseño. Creado por el artista de Hong Kong Kasing Lung, el Labubu es un muñeco que se caracteriza por su gran cabeza, dientes afilados y ojos prominentes, dando una mezcla entre monstruo y peluche. Aunque algunos lo consideran un poco espeluznante, otros lo encuentran absolutamente adorable.

Esta figura forma parte de la línea “The Monsters” de Pop Mart y ha sido vendida a nivel mundial, convirtiéndose en una de las figuras más coleccionables de la marca.

