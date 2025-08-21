Pop Mart lanza nuevos muñecos Labubu: fecha de preventa y costos

Los fanáticos de las figuras de colección tienen una nueva cita con Pop Mart, que abre la preventa de su más reciente lanzamiento: los muñecos Labubu de la serie “The Monsters: Big into Energy”. Si quieres saber cuánto cuestan, cuándo es la fecha de apartado y cómo comprarlos de manera segura, este artículo es para ti.

Esta colección, originalmente lanzada en abril de 2025, regresa por alta demanda en su versión Vinyl Plush Pendant Blind Box (Caja sorpresa de peluche colgante de vinilo). Los pedidos anticipados estarán disponibles a partir del jueves 21 de agosto a las 9:30 p.m. ET, exclusivamente a través de la aplicación oficial de Pop Mart.

La preventa incluirá cajas individuales y sets completos, lo que da a los coleccionistas la oportunidad de adquirir toda la colección de seis piezas. La fecha estimada de envío es el 11 de octubre de 2025, según lo informado por la marca.

¿Qué precio tienen los nuevos Labubu?

El precio por cada caja individual de la serie “Big into Energy” es de $27.99 dólares, sin incluir impuestos ni gastos de envío.

Para quienes prefieran adquirir el set completo de seis cajas sorpresa, el total será de $167.94 dólares.

Una ventaja adicional es que los pedidos realizados a través de la app o la página web de Pop Mart que superen los $29 dólares califican para envío gratuito.

Pero hay que actuar rápido: en lanzamientos anteriores, como el del 21 de agosto, las figuras se agotaron en menos de un minuto. Algunos usuarios reportaron errores de compra algo peculiares, con mensajes como “los artículos que intenta comprar son demasiado populares”, lo que refleja su alta demanda.

¿Qué hace tan especiales a los Labubu?

Labubu es una criatura creada por el artista hongkonés Kasing Lung. Su diseño peculiar de cabeza grande, dientes afilados y ojos prominentes ha conquistado a coleccionistas de todo el mundo. Aunque su aspecto es travieso, Pop Mart lo describe como una criatura con buenas intenciones:

“A pesar de su aspecto travieso, Labubu tiene buen corazón y siempre quiere ayudar, aunque a veces logra lo contrario sin querer”, detalla la empresa en su sitio web.

Desde su debut en 2015, Labubu ha protagonizado múltiples figuras temáticas, desde camarones tempura hasta calabazas de Halloween. Hoy forma parte de la exitosa línea “The Monsters” de Pop Mart, y sus versiones en llavero peluche son especialmente populares.

¿Cómo funcionan las blind boxes?

Las blind boxes o cajas sorpresa ocultan el diseño específico del muñeco que se está comprando. Esto significa que no se sabe qué figura contiene la caja hasta que se abre. Algunas versiones son más raras que otras, lo que puede incrementar significativamente su valor de reventa.

Este sistema hace que abrir cada caja sea emocionante y adictivo para los fans. Entre las marcas que utilizan esta estrategia se encuentran también Hello Kitty, Winnie the Pooh y personajes del anime como Monkey D. Luffy de One Piece.

Cuidado con las falsificaciones: los temidos “Lafufus”

La popularidad de Labubu ha dado paso al mercado de las imitaciones. Conocidos entre los fans como “Lafufus”, estos muñecos falsos suelen venderse en redes sociales o sitios no oficiales a precios muy bajos.

De acuerdo con la Alerta de Seguridad del Consumidor, hay varias señales para identificar un Labubu falso:

Precio sospechosamente bajo .

. Empaque sin el holograma oficial de Pop Mart ni código QR.

ni código QR. Ausencia de tarjeta de colección.

Cantidad incorrecta de dientes (el original tiene nueve) .

. Falta de sello UV en el pie (en versiones recientes).

(en versiones recientes). Etiquetado de seguridad ausente.

El empaque puede ser una bolsa rque se pueda volver a sellar en lugar de una que se debe romper.

Para evitar estafas, Pop Mart recomienda comprar únicamente desde su aplicación oficial, cuenta verificada en TikTok, tienda en Amazon o distribuidores autorizados.

Quienes estén interesados en adquirir las nuevas figuras de Labubu deben asegurarse de tener la app actualizada y lista antes del inicio de la preventa. La alta demanda y el limitado número de unidades hacen que cualquier segundo cuente en el momento de la compra.

Mantente alerta y asegúrate de adquirir tus figuras de manera segura para que tu colección siga siendo 100% original.

