Powerball de $1,780 millones: ganador de Missouri cobra su parte y dice qué hará

El afortunado ganador del histórico premio de $1,780 millones de dólares del Powerball, cuyo boleto fue adquirido en Missouri, ha reclamado su parte y reveló qué hará con su nueva fortuna.

El hombre, quien decidió mantener su anonimato, se presentó en la sede de la lotería en Jefferson City para cobrar un pago único de aproximadamente $410.3 millones de dólares. Este premio ha cambiado su vida, pero, según él, todavía no puede creer que su suerte haya dado un giro tan inesperado.

“Soy una persona hogareña”, comentó el ganador, quien trató de dar a entender que desea llevar una vida tranquila incluso con el premio. “El día perfecto para mí es quedarme en casa, relajándome y haciendo lo que más me gusta”.

De hecho, relató que la noche anterior a la reclamación de su premio, estaba haciendo la lavandería en casa, algo que para él sigue siendo parte de su vida cotidiana.

A pesar de la enorme cifra que ahora tiene en sus manos, el hombre reveló que este cambio radical en su vida le ha provocado varias noches sin dormir.

“Es el mejor problema que he tenido en mi vida”, expresó.

En cuanto a sus planes, el ganador mencionó que, junto con su esposa, aprovecharán este primer año para centrarse en ellos mismos.

“Voy a dedicarme a mí mismo durante un año”, comentó y sugirió que tomará un tiempo para reflexionar y disfrutar de este nuevo capítulo sin prisas.

Además, destacó que este dinero permitirá aliviar la carga laboral de su esposa, dándoles la oportunidad de pasar más tiempo juntos. “Ahora ella me sacará de la ciudad, me va a llevar de viaje”, bromeó.

Aunque el afortunado de Missouri tendrá que compartir el premio con otro ganador en Texas, su parte de $893.5 millones de dólares es la mayor cantidad ganada en la historia de la lotería del estado. Aunque tenía la opción de recibir el monto total de $893.5 millones de dólares en 30 pagos anuales, el ganador optó por recibir un único pago, lo que le permitió cobrar inmediatamente una parte significativa de esa suma.

“Fue una noche histórica para la Lotería de Missouri, ya que el premio de $893.5 millones de dólares es el más grande jamás ganado en el estado”, comentó Lester Elder, director ejecutivo de la Lotería de Missouri. Este premio superó el récord anterior de $293.7 millones de dólares, que fue alcanzado en noviembre de 2012.

Las probabilidades de ganar el premio mayor del Powerball son de 1 en 292.2 millones, lo que hace aún más asombroso el hecho de que este ganador se haya llevado uno de los mayores premios de la historia de esta lotería. En lo que va de 2025, se han registrado cuatro grandes ganadores, incluido el afortunado de Missouri. Uno de los más recientes fue en California, donde un boleto fue premiado con $204.5 millones de dólares.

Este triunfo es solo uno de muchos en la historia del Powerball. Entre los mayores premios registrados, el californiano Edwin Castro mantiene el récord con el mayor premio de la historia de esta lotería, con un impresionante jackpot de $2.04 mil millones de dólares que reclamó en noviembre de 2022.

