Disney+, Hulu y ESPN suben sus precios: lo que debes saber

Disney anunció un incremento en los precios de sus plataformas de streaming, Disney+, Hulu y ESPN, lo que afectará a millones de suscriptores a partir del 21 de octubre. Este ajuste es el segundo aumento de tarifas que la compañía realiza este año, en un contexto donde otros competidores del sector también han ajustado sus precios, como Netflix y Apple.

Para los usuarios de Disney+, el cambio más significativo será el aumento de $2 dólares en el plan con anuncios, que pasará de $9.99 a $11.99 dólares al mes. En cuanto al plan sin anuncios, se verá un incremento de $3, elevando su tarifa mensual de $15.99 a $18.99 dólares, lo que también implicará un aumento anual de $30, alcanzando los $189.99.

Por otro lado, el paquete combinado de Disney+ y Hulu con anuncios tendrá un incremento de $2 mensuales, alcanzando los $12.99 dólares al mes. Si se opta por el paquete sin anuncios, el costo será de $19.99 dólares mensuales.

Además, los paquetes combinados que incluyen Disney+, Hulu y ESPN o HBO Max verán un aumento de $3 dólares mensuales, lo que se traduce en un ajuste significativo para quienes disfrutan de varias plataformas en un solo plan. En particular, el paquete de Disney+, Hulu y ESPN Select con anuncios subirá de $16.99 a $19.99 dólares, mientras que sin anuncios, el costo será de $29.99 dólares, un aumento de $3 dólares con respecto al precio anterior.

El aumento de precios también se da en un momento de revisión crítica para Disney, que ha enfrentado controversias en torno a la gestión de sus programas, como lo sucedido con “Jimmy Kimmel Live!” en ABC. Tras ciertos comentarios polémicos en el programa, algunos suscriptores de Disney+ decidieron cancelar sus suscripciones como protesta. Sin embargo, este tipo de reacciones no parece frenar la estrategia de la compañía, que sigue apostando por su crecimiento en el sector de streaming.

Disney ha justificado estos aumentos en el contexto de un crecimiento moderado de suscriptores. En su reporte de ganancias de agosto, la compañía señaló que espera un crecimiento de suscriptores más lento en el último trimestre del año fiscal. Esta tendencia de ajuste en los precios no es nueva, ya que en octubre del año pasado también se realizaron incrementos, aunque de menor magnitud, con aumentos de entre $1 y $2 dólares.

Uno de los motores del crecimiento proyectado por Disney es el lanzamiento de su servicio directo al consumidor ESPN+, que consolidará las ofertas lineales y digitales de la marca. Este nuevo enfoque permitirá migrar automáticamente a 24 millones de suscriptores de ESPN+ y consolidar una base sólida para continuar ampliando el alcance, la participación y la rentabilidad en el ámbito del streaming deportivo.

Los analistas, como Michael Ng de Goldman Sachs, han destacado este movimiento como un factor clave para el futuro crecimiento de la compañía, lo que refuerza la posición de Disney en el mercado de streaming deportivo.

Aunque el aumento en los precios podría generar cierta incomodidad entre los usuarios, especialmente aquellos que ya se han visto afectados por otros aumentos recientes, es importante entender que estos cambios responden a la necesidad de Disney de mantenerse competitivo en un mercado de streaming altamente dinámico. La compañía continúa diversificando su oferta, con contenido exclusivo de franquicias como Marvel, Star Wars, y Pixar, además de apostar por el futuro de ESPN+.

