¿Quieres trabajar desde casa? Estas 20 empresas te contratan

Mientras muchas compañías en Estados Unidos exigen a sus empleados estar en la oficina, otras han decidido apostar por un modelo laboral más flexible y permanente: el trabajo remoto. Para quienes buscan una oportunidad laboral sin tener que trasladarse diariamente, conocer qué empresas aún contratan para trabajar desde casa puede marcar una gran diferencia.

Aunque cada vez más corporativos imponen políticas presenciales, miles de trabajadores prefieren mantener la comodidad y productividad que ofrece el home office. De hecho, según datos federales, en agosto de 2025, el 38% de los empleados estadounidenses a tiempo completo seguía trabajando parcial o totalmente desde casa.

Ante esta tendencia, la plataforma FlexJobs elaboró una lista con 20 empresas que han integrado el trabajo remoto como parte de su filosofía.

“El nivel de trabajo remoto sigue siendo mucho más alto que el que veíamos en 2019, antes de la pandemia que explotó estas oportunidades”, acotó Toni Frana, especialista en carreras de FlexJobs.

Aquí el listado:

Empresa de gestión educativa. El 90% de su personal trabaja de forma remota, ofreciendo flexibilidad total para equilibrar vida laboral y personal.

Firma de contratación y asistencia virtual. Tiene una cultura remota desde 2010, demostrando que la conexión no depende de compartir un espacio físico.

Plataforma de publicidad digital. Su política “Work & Wander” permite a sus empleados trabajar desde cualquier parte del mundo.

Dedicada a la educación y evaluación. Se define como “remota por defecto y basada en Brooklyn”, con reuniones presenciales solo cuando es necesario.

Comunicaciones en la nube. El 88% de sus empleados dice sentirse más productivo desde casa. Además, el 99% no quiere volver a una oficina a tiempo completo.

Empresa financiera. Se considera “remota por naturaleza”, pero también mantiene oficinas en ciudades clave para quienes prefieren el entorno presencial.

Firma de ciberseguridad. Opera bajo un modelo “remote-first” (primero, remoto) y promueve una cultura conectada sin importar la ubicación geográfica del empleado.

Compañía de software. Desde el inicio de la pandemia, ofrece trabajo remoto permanente, dándole total libertad a sus equipos.

Plataforma global de almacenamiento y colaboración. Implementó el modelo “Virtual First”, haciendo del trabajo remoto la experiencia principal.

Servicio de streaming. Adopta la política “Work From Anywhere” (trabaja desde cualquier parte), donde los empleados pueden trabajar desde casa o desde la oficina, según su preferencia.

Red social y plataforma de inspiración. Ofrece el modelo PinFlex, que permite a los empleados elegir su lugar de trabajo dentro del país o región.

Aseguradora de salud. Combina esquemas híbridos y remotos. Su enfoque: cada empleado debe sentirse bienvenido, sin importar desde dónde trabaje.

Compañía de seguros. En una encuesta, el 95% de los empleados dijo preferir el trabajo remoto. Las vacantes con esta modalidad reciben el doble de aplicaciones.

Firma biotecnológica. Permite trabajar completamente desde casa dentro del país asignado, con aprobación del gerente directo.

Red social y sitio de agregación de contenido. Desde 2020, permite elegir entre trabajo en oficina, remoto o híbrido, según el rol y las necesidades del equipo.

Especializada en diseño y marketing. Su sitio promueve la libertad de trabajar en casa, ideal para quienes buscan mayor equilibrio en sus rutinas.

Editorial educativa. Afirma que su modelo remoto-first se enfoca en el bienestar de sus empleados, ofreciendo horarios y ubicaciones flexibles.

Plataforma de marketing y ventas. Migró de ser “remota amigable” a remota por defecto, con múltiples opciones según la preferencia de cada trabajador.

Compañía de transporte y logística. Desde la pandemia, implementó modelos híbridos y remotos para diversas posiciones.

Kraken es una plataforma global de criptomonedas que ofrece un modelo de trabajo remoto y desde cualquier lugar. Presume de ofrecer un salario competitivo, sin importar dónde decidas trabajar.

También te puede interesar: