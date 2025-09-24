Aldi anuncia una reducción en el número de marcas propias

Aldi anunció una importante transformación en su portafolio de productos, que incluye la reducción drástica en el número de marcas propias. De tener cerca de 90 etiquetas internas, la cadena pasará a solo 26. Esta reestructura busca consolidar su identidad bajo un nuevo concepto llamado “The Aldi Brand”, que dará una imagen más unificada y reconocible en todos sus artículos.

Las marcas más populares entre sus clientes, como Clancy’s o Simply Nature, se mantendrán. Sin embargo, incorporarán el distintivo “An Aldi Original” en sus empaques.

Esta decisión no se tomó al azar. De acuerdo con Scott Patton, director comercial de Aldi, los consumidores ya se referían comúnmente a todos los productos de la tienda como parte de “la marca Aldi”, por lo que “lo hicimos un poco más fácil para que los clientes hablen sobre ellos”, aseguró a CNN.

Este cambio ocurre en un contexto de crecimiento acelerado para Aldi en Estados Unidos. Actualmente, cuenta con unas 2,570 tiendas y planea abrir otras 200 antes de que termine el año. Su modelo, basado en precios bajos y marcas propias de buena calidad, ha demostrado ser atractivo, especialmente en tiempos de inflación y gasto moderado.

Las marcas privadas representan el 90% del surtido de Aldi. Durante años, estas han evolucionado en diseño, sabor y calidad, hasta competir directamente con productos de marcas nacionales. Este fenómeno ha provocado una reacción en cadena dentro del sector minorista, donde empresas como Kroger, Whole Foods y Amazon han expandido sus propias líneas para no quedarse atrás.

Según datos de 2024, el gasto de los consumidores en productos de marca propia alcanzó los $271 mil millones de dólares, superando el crecimiento de las marcas tradicionales. Esto demuestra que los compradores no solo aceptan estas alternativas más económicas, sino que activamente las buscan.

No obstante, algunos analistas sugieren que este tipo de cambios conllevan algunos desafíos por vencer. Phil Lempert, editor de Supermarket Guru, advirtió que este cambio visual podría generar confusión entre algunos clientes.

“Con este cambio de diseño, podrían pensar que la receta también ha cambiado”, explicó.

No obstante, Aldi ha sido claro en comunicar que el contenido de los productos seguirá siendo el mismo.

“Podría lucir diferente por fuera, pero el producto dentro seguirá siendo lo que nuestros clientes conocen y aman”, afirmó Patton.

Algunos productos incluso adoptarán apodos otorgados por los propios consumidores. Tal es el caso del pollo congelado de Kirkwood, que ahora llevará el nombre de “Red Bag Chicken”, como ya lo llaman muchos de sus seguidores.

El rediseño busca también dar mayor claridad en la información del empaque, con colores más vivos, descripciones más explícitas y una imagen general más moderna. Aunque algunos cambios comenzarán a verse pronto en las tiendas, la transformación total tomará varios años.

Aldi también ha sido cuidadoso en preservar marcas con fuerte arraigo entre sus clientes. Etiquetas como Baker’s Corner o Dakota’s Pride serán absorbidas por “The Aldi Brand”, pero sin modificar la fórmula de sus productos, en un intento por mantener la lealtad de su base de compradores.

Este cambio llega en un momento en que Aldi enfrenta una demanda legal de parte de Mondelez International, que acusa a la cadena de imitar los empaques de productos como Oreo o Chips Ahoy. Aldi no ha comentado sobre el litigio. Sin embargo, analistas como Lempert consideran que este rediseño podría estar relacionado con presiones de grandes fabricantes que sienten que las marcas propias de Aldi se parecen demasiado a las suyas.

“Al ofrecer productos de marca propia que se ven y sienten como marcas nacionales, pero a precios más bajos, Aldi genera confianza y refuerza su promesa de valor”, explicó Greg Petro, CEO de First Insight.

Analistas sugieren que el cambio de su marca tuvo que ver por las presiones ejercidas por las marcas poderosas sobre las presuntas similitudes en los empaques de sus productos. En todo caso, Aldi busca cambiar su imagen para generar mayor identidad, mientras sostiene la fidelidad de sus clientes.

