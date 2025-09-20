¿Repetir números en la lotería funciona? Esto dice la psicología

Cuando se acerca el momento del sorteo de la lotería, muchos jugadores se enfrentan a una decisión recurrente: ¿es mejor elegir siempre los mismos números o probar suerte con otros diferentes? La idea de repetir constantemente los mismos números es una creencia común entre miles de participantes, quienes aseguran que algún día, la suerte les sonreirá. Sin embargo, desde el punto de vista matemático, esta práctica no cambia las probabilidades de ganar. ¿Por qué tantas personas insisten en esta tradición? La respuesta se encuentra en la psicología y en las supersticiones que influencian nuestras decisiones.

Para muchos jugadores, repetir el mismo número en cada sorteo se asocia con la esperanza de que, con el tiempo, finalmente llegue el premio. Esta práctica, que a menudo se basa en costumbres familiares o creencias personales, refleja una confianza en que “la suerte se acumula”.

“Mi familia y yo siempre compramos el mismo número con la esperanza de que nos toque”, comentó Mark Sánchez, un joven entrevistado por La Vanguardia. “Es una tradición, y si algún día no lo compramos y toca, sería una gran decepción”.

Sin embargo, los expertos han dejado claro que esta creencia no tiene sustento en la realidad matemática. Pedro D. Pajares Galeano, profesor de matemáticas y divulgador, aclara que “jugar siempre con el mismo número no aumenta las probabilidades de ganar”.

La probabilidad de ganar un premio es igual cada año, sin importar si se repite el número o no. La Regla de Laplace, una ley matemática, demuestra que las probabilidades de éxito son remotas, alrededor del 0,001%. Por su parte, Josu Mezo, experto en sociología, también señala que “en cada sorteo, jugar un solo número da una sobre 100 mil probabilidades de ganar el primer premio”, sin importar si se repiten o no los números.

La superstición juega un papel fundamental en la decisión de elegir siempre los mismos números en la lotería. La superstición es “una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón”, según la definición de La Real Academia Española.

En el caso de la lotería, esto se traduce en la idea de que, por pura constancia, se logrará que el número elegido sea premiado algún día. Esta es una forma de pensamiento mágico que se da en muchas personas, quienes creen que el hecho de realizar una acción repetidamente aumentará las posibilidades de éxito.

El portal Alba Psicólogos, expertos en el comportamiento humano, explican que cuando dos situaciones ocurren juntas, la primera se tiende a asociar como la causa de la segunda. Por ejemplo, si alguien juega siempre los mismos números y en algún momento gana, puede empezar a asociar esa victoria con la repetición del número.

“Dar un beso a mi madre me hace sentir que soy un buen hijo”, plantean como ejemplo de esta lógica de causa-efecto que, en el contexto de la lotería, se refleja en la repetición de un número por la creencia de que algún día traerá suerte.

Para muchos, elegir siempre el mismo número en la lotería va más allá de la superstición; tiene un significado emocional profundo. Algunas personas asocian sus números de la suerte con fechas especiales, como cumpleaños, aniversarios o eventos personales importantes.

“Siempre trato de conseguir el mismo número porque la fecha que representa tiene un valor sentimental para mí”, comentó a La Nación Paula Flores, quien considera que esa tradición le da un sentido de pertenencia y conexión con momentos significativos de su vida.

Además, en algunos casos, los jugadores prefieren elegir números menos comunes, buscando exclusividad. La idea de tener un número único que no sea compartido con demasiados otros jugadores les da una sensación de individualidad, como si ese número fuera exclusivamente suyo.

A pesar de que las razones emocionales, culturales y supersticiosas influyen en la elección del número, la realidad es que las probabilidades de ganar en la lotería no cambian. Da igual si se juega siempre con el mismo número o si se seleccionan diferentes en cada sorteo. La suerte no se acumula ni aumenta con la repetición, ya que las probabilidades matemáticas siguen siendo las mismas.

También te puede interesar: