¿Conoces la moneda de $1 de James Buchanan? Aquí su valor

La moneda de un dólar conmemorativa de James Buchanan, emitida en 2010, forma parte de la serie de dólares presidenciales que buscó rendir homenaje a los líderes de Estados Unidos. Aunque esta pieza metálica nunca logró una circulación masiva como se esperaba, hoy en día despierta interés entre coleccionistas. Pero ¿cuál es su verdadero valor en la actualidad?

Esta pieza en particular fue acuñada en diferentes versiones. La más buscada es el dólar presidencial de James Buchanan de 2010-S, elaborada en la Casa de Moneda de San Francisco y vendida directamente a coleccionistas como parte de sets especiales. A diferencia de la versión para circulación, fabricada en Filadelfia y Denver, esta versión proof destaca por su acabado detallado y brillante.

La serie de dólares presidenciales fue autorizada por la Ley Pública 109-145, aprobada en diciembre de 2005. Su objetivo era replicar el éxito del programa de los 50 estados y generar mayor interés en el uso del dólar en moneda.

Sin embargo, el proyecto no logró calar entre los ciudadanos. A diferencia de los cuartos conmemorativos, que sí circularon ampliamente, las monedas de un dólar seguían siendo desplazadas por los billetes tradicionales. Además, figuras como James Buchanan no gozaban de una gran popularidad. Su gestión presidencial es considerada por muchos como una de las más fallidas de la historia estadounidense.

Aunque su valor facial es de un dólar, en el mercado numismático esta pieza puede valer más, dependiendo de su estado y presentación.

Si fue extraída de un set y se vende individualmente, puede costar entre $5 y $8 dólares.

El set presidencial proof de 2010, que incluye cuatro monedas de ese año, ronda los $10 dólares.

Un ejemplar certificado en grado Proof 69 (casi perfecto) por firmas como PCGS, NGC o CAC, tiene un precio estimado entre $10 y $15 dólares.

Las piezas con calificación máxima, Proof 70, han registrado precios en subastas recientes de entre $11.50 y $26 dólares, según datos de eBay de septiembre de 2025.

Por ejemplo, una moneda certificada como PCGS PR70DCAM se vendió por $26 dólares tras seis pujas el 7 de septiembre de 2025. Otro ejemplar NGC PF70UCAM alcanzó $11.50 dólares el mismo día. Esto muestra que el valor puede variar significativamente según la plataforma, la demanda y el nivel de conservación.

El anverso de la moneda presenta un retrato de James Buchanan, obra de Phebe Hemphill, inspirado en una imagen de 1856. Incluye las leyendas “JAMES BUCHANAN”, “IN GOD WE TRUST”, “15th PRESIDENT” y “1857–1861”.

En el reverso, se muestra una imagen de la Estatua de la Libertad, diseñada por Don Everhart, con la inscripción “UNITED STATES OF AMERICA” y el valor “$1”.

Una peculiaridad de estas monedas es que su canto está grabado, con las inscripciones “E PLURIBUS UNUM”, el año de acuñación, la marca de la Casa de Moneda y 13 estrellas.

Aunque no tiene un valor exorbitante, la moneda de $1 de James Buchanan representa una pieza interesante para quienes coleccionan monedas estadounidenses. Su atractivo está en su acabado proof, su limitada circulación y su valor histórico, más que en su valor económico directo.

Si posees una de estas monedas, conservarla en buen estado y considerar su certificación podría aumentar su valor a futuro. Y si aún no tienes una, podrías encontrarla a buen precio en el mercado secundario.

