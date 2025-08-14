Las monedas presidenciales de 2007 que valen más de $141,000

En el mundo de la numismática, no siempre es el metal lo que marca la diferencia, sino los errores o rarezas que convierten a ciertas piezas en auténticos tesoros. Tal es el caso de algunas monedas presidenciales de 2007, que hoy en día pueden alcanzar precios de hasta $141,000 dólares en subastas especializadas.

Emitidas por la Casa de la Moneda de Estados Unidos, estas piezas fueron parte de una serie diseñada para rendir homenaje a expresidentes del país, aunque pocas llegaron a tener un valor tan extraordinario.

La serie de dólares presidenciales se emitió entre 2007 y 2016. Durante esos años, el U.S. Mint lanzó cuatro monedas cada año, cada una con el retrato de un presidente diferente en el anverso y una imagen de la Estatua de la Libertad en el reverso.

Según las reglas, solo podían aparecer mandatarios fallecidos al menos dos años antes de su emisión, por lo que presidentes como Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden quedaron fuera de la colección.

Estas monedas tienen un núcleo de cobre y un recubrimiento de latón con manganeso, por lo que su valor intrínseco en metal es mínimo. De hecho, su diseño, descrito por algunos expertos como “simple”, hace que la mayoría se cotice apenas por su valor nominal. Sin embargo, en casos excepcionales, un error de acuñación puede disparar su precio hasta cifras impensadas.

Uno de esos casos es el del dólar presidencial de John Adams 2007 sin leyenda en el canto. Esta moneda, fabricada en la Casa de la Moneda de Filadelfia, salió al público sin las inscripciones que normalmente aparecen en el borde.

Debido a su rareza, un ejemplar en estado de conservación impecable ha llegado a venderse por alrededor de $141,000 dólares.

Otra joya de esta serie es la John Adams Proof 2007-S. Se trata de una versión especial de prueba, sin defectos visibles, que los especialistas consideran que será aún más escasa con el tiempo. En el mercado actual, ejemplares perfectos pueden alcanzar hasta $100,000 dólares.

Aunque no tan valiosa como las anteriores, la moneda presidencial de George Washington 2007 sin leyenda en el canto también es muy buscada por coleccionistas. En condiciones de alta calidad, su precio puede acercarse a los $17,700 dólares, superando por mucho su valor nominal.

Para los amantes de la numismática, estas piezas son un recordatorio de que incluso monedas relativamente recientes pueden convertirse en inversiones de alto valor.

