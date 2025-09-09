Si la Fed recorta las tasas de interés, ¿vale la pena abrir una cuenta de ahorros?

La posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) recorte nuevamente las tasas de interés ha generado dudas entre quienes consideran abrir una cuenta de ahorros con alto rendimiento. Después de varios años en los que estas cuentas ofrecían tasas de hasta 5.50%, hoy el panorama es diferente. Pero ¿realmente sigue siendo conveniente abrir una cuenta de este tipo si las tasas continúan bajando? Para muchos, la respuesta sigue siendo afirmativa.

Las reducciones de tasas serán graduales

Uno de los principales argumentos a favor de estas cuentas es que los recortes no serán drásticos. Se espera que, en la próxima reunión del 17 de septiembre, la Fed anuncie una reducción de apenas 25 puntos básicos. Aunque hay cierta probabilidad de que sea de medio punto, la mayoría de los analistas coincide en que cualquier cambio será progresivo.

Esto significa que las tasas de interés ofrecidas por las cuentas de alto rendimiento no caerán de inmediato, lo que les permite seguir siendo una opción rentable a corto y mediano plazo.

Además, a diferencia de los certificados de depósito (CD), las cuentas de ahorro permiten retirar el dinero sin penalizaciones. Esperar a que bajen más las tasas puede resultar en menos ganancias, por lo que abrir una cuenta ahora podría ser más estratégico.

Las tasas siguen siendo mucho más altas que las tradicionales

A pesar de los ajustes recientes, las cuentas de ahorros de alto rendimiento continúan ofreciendo intereses significativamente superiores. Hoy en día, estas cuentas pagan alrededor del 4.25%, mientras que las cuentas de ahorro tradicionales apenas alcanzan el 0.39%. Esto representa una diferencia de casi el 1,000%. Mantener el dinero en cuentas convencionales es, en la práctica, perder poder de ganancia.

Incluso si las tasas bajan levemente en las próximas semanas, seguirán estando por encima del promedio que ofrecen los bancos tradicionales. Cambiar el dinero a una cuenta de alto rendimiento puede representar una mejora sustancial en los rendimientos, aun en un contexto de recortes.

Mantendrás acceso a tu dinero

Otro punto clave es la liquidez. Aunque algunos productos financieros como los CD pueden ofrecer tasas atractivas, obligan a mantener el dinero bloqueado durante meses o años. En cambio, las cuentas de ahorro con alto rendimiento permiten disponer del dinero cuando se necesite. Esto es especialmente útil en un entorno económico incierto como el actual, en el que la inflación, la volatilidad del mercado y las decisiones políticas pueden afectar rápidamente las finanzas personales.

Muchos expertos esperaban que la Fed recortara las tasas a principios de 2024, pero factores como el aumento de precios y la incertidumbre económica lo retrasaron. Estos mismos factores siguen presentes hoy. Por eso, contar con una herramienta flexible como una cuenta de ahorros con buen rendimiento puede ofrecer seguridad sin sacrificar liquidez.

Un rendimiento que aún vale la pena

Aunque ya no estamos en los niveles de 5.50% que se ofrecían hace un año, las cuentas de ahorro con alto rendimiento siguen siendo una de las mejores formas de ganar intereses sin complicaciones. Sus tasas continúan siendo muy superiores a las de otros instrumentos accesibles y seguros. Y mientras los recortes se apliquen de manera gradual, los beneficios de abrir una de estas cuentas no desaparecen.

Aprovechar las condiciones actuales antes de que las tasas bajen más puede marcar una gran diferencia en tus finanzas. Si estás buscando una forma segura y flexible de hacer crecer tu dinero, considera esta alternativa ahora, antes de que las condiciones cambien.

